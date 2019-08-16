الرئيسية | أقتصاد 9 من أغنياء العالم خسروا 18 مليار دولار في يوم واحد

وطنا اليوم-عمان:تعرض أغنى 9 أغنياء في العالم إلى خسارات مالية ضخمة، يوم الأربعاء، ليصل حجم خسائرهم مجتمعين إلى 18 مليار دولار في يوم واحد.

تعرض أغنى 9 أشخاص في العالم إلى خسارات مالية ضخمة، يوم الأربعاء، بفعل انخفاض حاد في مؤشرات الأسهم الأمريكية، لينخفض مؤشر "داو جونز" إلى أدنى مستوى له في هذا العام.

هذا الأمر أدى إلى خسائر مالية كان ضحيتها عدد من أغنى أغنياء العالم، حيث خسر جيف بيزوس مؤسس شركة "أمازون"، الذي يتصدر قائمة "فوربس" للأغنياء، 3.5 مليار دولار، كما خسر رئيس شركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، 3.2 مليار دولار، وخسر الرئيس التنفيذي لشركة "إل في إم إتش" حوالي 3 مليارات دولار.

وبحسب موقع "فوربس"، فإن شخصا واحدا من بين أغنى 10 أشخاص في العالم لم يتأثر بهبوط الأسهم وهو مايكل بلومبرغ.

وفي أوائل أغسطس/آب تراجع سوق الأوراق المالية ليخسر أغنى 500 رجل أعمال سويا حوالي 118 مليار دولار، وبحسب الموقع فإن ذلك يعود لتفاقم مشاكل العلاقات التجارية بين أمريكا والصين.(وكالات)

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