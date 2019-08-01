تخفيض الفوائد في الأردن

وطنا اليوم-عمان:قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة الرئيسية على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار (25) نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4/8/2019، ويأتي هذا القرار تماشياً مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية والإقليمية وبهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية وحفز الانفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري بما ينعكس إيجابا على معدلات النمو الاقتصادي.

كما قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية دون تغيير عند 1.75 %، للمشاريع داخل محافظة العاصمة و1 %للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لضمان استمرار توفير أموال قابله للإقراض من قبل البنوك للقطاعات المستهدفة من البرنامج بكلف منخفضة بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي.

وجاء قرار المركزي، بعد خفّض الفدرالي الأميركي لسعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار 0.25% إلى نطاق من 2.00% إلى 2.25%.

وفي وقت سابق، رجح الخبير المصرفي سامر سنقرط ، إقرار البنك المركزي الأردني، خفض أسعار الفائدة 0.25%

كما رجح سنقرط تخفيض البنوك الأردنية لأسعار الفائدة، رغم أنها غير ملزمة بذلك.

وقال الخبير: إن البنك المركزي يطالب البنوك "أدبيا"، بخفض أسعار الفائدة، وهو ما تطبقه البنوك لكن على مرحلتين.

وأوضح، أنه في حال إقرار التخفيض، تبدأ البنوك بخفض أسعار الفائدة على الودائع مباشرة، فيما تؤجل التخفيض على الإقراض، وذلك بهدف تحقيق الأرباح.