 وطنا نيوز -الكباريتي : كيف بدنا نشتغل وما في سيوله بالسوق
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الكباريتي : كيف بدنا نشتغل وما في سيوله بالسوق
التاريخ : 30-07-2019 02:58:26 المشاهدات: 1319

وطنا اليوم-عمان:دعا رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الحكومة إلى مراجعة قراراتها الاقتصادية التي أدت إلى خلق أزمة اقتصادية في المملكة. 

وأضاف الكباريتي : أن ارتفاع الكلف التشغيلية أصبحت تشكل عبئا على القطاعات الاقتصادية وتحد من تنافسيتها في الأسواق الخارجية نظرا لارتفاع كلف الإنتاج في ظل الرفع المتتالي لأسعار الطاقة والضرائب والرسوم المفروضة على السلع. 
وقال إن القطاع الخاص أصبح مرهقا نظرا للأعباء التي تترتب عليه ووجود اختناقات تسويقية داخلية وخارجية إضافة للمبالغة في القضايا الجمركية التي أصبحت تتعامل مع التجار وكأنهم مجرمين وتهددهم بالحبس. 
وختم (كيف بدنا نشتغل ومع مين وما في عندنا سيولة والبنك المركزي يتشدد في منح التسهيلات بطريقة لاتشي بأننا بخير) 

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