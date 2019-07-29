الحكومة تُمهد لرفع المحروقات .. الشوبكي : 3%

وطنا اليوم-عمان:سجلت الأسعار العالمية للمشتقات النفطية ارتفاعا ملحوظاً خلال أربعة أسابيع من شهر تموز مقارنة مع أسعارها لشهر حزيران الماضي، حيث ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 9ر576 دولار للطن الى 5ر630 دولار وبنسبة ارتفاع 3ر9% فيما ارتفع سعر البنزين أوكتان 90من 6ر559 دولار للطن الى 3ر605 دولار وبنسبة ارتفاع 2ر8%. في حين سجل سعر الديزل ارتفاعا بنسبة 3ر4% من 3ر560 دولار للطن الى 7ر584 دولار فيما ارتفع سعر الكاز من 597 دولار للطن الى 5ر625 دولار وبنسبة ارتفاع 8ر4%.

ووفق النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة، انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر تموز الحالي ليصبح 360 دولار للطن بعد أن كان 4ر422 دولار للطن في شهر حزيران الماضي وبنسبة بلغت انخفاض 8ر14%.

وكان سعر خام برنت قد سجل استقرارا خلال الأربعة اسابيع من هذا الشهر عند 2ر64 دولار للبرميل مقارنة مع سعره لشهر حزيران الماضي 1ر64 دولار.

وقال خبير المشتقات النفطية، عامر الشوبكي، الإثنين، إن الحكومة عقدت النية على رفع أسعار المشتقات النفطية من 2-3٪؜ وذلك بعد إعلان وزارة الطاقة الأردنية نشرة أسعار المشتقات النفطية الإسبوعية والأخيرة لهذا الشهر.

وأضاف الشوبكي، أنه على الرغم من الإنخفاض الواضح في أسعار النفط عالمياً حتى وصل اليوم سعر برميل خام برنت إلى 63$ للبرميل بسبب مخاوف التعثر في المفاوضات الإقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وبالتالي انعكاس سلبي على النمو الإقتصادي العالمي والطلب على النفط ومن جهة أخرى بعض المؤشرات على تراجع التوتر الحاصل في الخليج بين إيران والقوى الكبرى.

واعتبر أن الحكومة لا تعتمد سعر النفط العالمي في معادلة التسعير بل تعتمد أسعار المشتقات بعد التكرير ولهذه المشتقات سوق عالمي للبيع والشراء يُسعّر حسب نشرة بلاتس العالمية اليومية والتي دلت مؤخرا على إرتفاع بسيط للمعدل الشهري في أسعار المشتقات بسبب إنخفاض المعروض العالمي وزيادة الطلب الصيفي في موسم العطلات العالمي.

وأوضح الشوبكي، أنه وبعد دراسة مجموع النشرات الإسبوعية المعلنة هذا الشهر وهي 4 نشرات ومقارنتها بالأسعار المدرجة عالمياً حسب مقياس بلاتس المعتمد من قبل لجنة تسعير المشتقات النفطية يتضح زيادة نسبية في سعر البنزين بشقيه والسولار والكاز اذ ارتفع المعدل التراكمي للبنزين 90 لهذا الشهر ليصل الى 605.3$/طن بعد ان كان معدل شهر حزيران الماضي 559.6 $/طن ، وأرتفاع المعدل التراكمي للبنزين 95 ليصل الى 630.5$/طن بعد ان كان معدل الشهر الماضي 576.9$/طن ، وكذلك كان الإرتفاع بنسب أقل للسولار حيث وصل المعدل التراكمي لسعر الطن الى 584.7$/طن بعد ان كان معدله في الشهر الماضي 560.3$/. وبعد حساب سعر الليتر عالميا بالدينار الأردني لكل مادة وتضمين معامل الكثافة النوعية وبعد إضافة الضريبة المقطوعة المفروضة مؤخراً والكلف الأخرى يرجح رفع سعر لتر (البنزين 95 ) 3 قرش، ورفع سعر لتر (البنزين 90) 2.5 قرش، اما السولار والكاز فمن المتوقع ان يرتفع سعر اللتر من 1-1.5قرش .

وكانت الحكومة خفضت بداية هذا الشهر يعتبر التخفيض الأول على أسعار المشتقات النفطية منذ بداية العام 2019 ،ليصل سعر البنزين 90 الى(75قرش/ لتر) والبنزين 95 ( 97قرش/ لتر) والسولار والكاز (59قرش/لتر) وتثبيت سعر الغاز المنزلي عند ٧ دنانير لكل أسطوانة.