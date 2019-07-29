رسوم عبور على طرق أبو ظبي الرئيسية

وطنا اليوم-عمان: أعلنت دائرة النقل في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، فرض رسوم عبور على 4 جسور رئيسية بواقع درهمين إماراتيين (5ر0 دولار) لكل عبور للسيارة الواحدة في الأوقات العادية وترتفع إلى 4 دراهم (دولار واحد) في أوقات الذروة الصباحية والمسائية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن موعد تسجيل المركبات إلكترونياً في نظام دفع رسوم العبور المرورية سيكون في الثلاثين من شهر آب المقبل، موضحة أن بدء تحصيل رسوم المرور سيكون اعتباراً من 15 تشرين الأول المقبل، وستفرض غرامات على المخالفين للنظام.