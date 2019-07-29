 وطنا نيوز -رسوم عبور على طرق أبو ظبي الرئيسية
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
رسوم عبور على طرق أبو ظبي الرئيسية
التاريخ : 29-07-2019 09:40:52 المشاهدات: 833

وطنا اليوم-عمان: أعلنت دائرة النقل في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، فرض رسوم عبور على 4 جسور رئيسية بواقع درهمين إماراتيين (5ر0 دولار) لكل عبور للسيارة الواحدة في الأوقات العادية وترتفع إلى 4 دراهم (دولار واحد) في أوقات الذروة الصباحية والمسائية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن موعد تسجيل المركبات إلكترونياً في نظام دفع رسوم العبور المرورية سيكون في الثلاثين من شهر آب المقبل، موضحة أن بدء تحصيل رسوم المرور سيكون اعتباراً من 15 تشرين الأول المقبل، وستفرض غرامات على المخالفين للنظام.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق