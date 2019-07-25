السعودية توقف استيراد البيض الاردني

وطنا اليوم-عمان:قررت السلطات السعودية وقف استيراد البيض الاردني لمدة شهرين، وذلك بهدف حماية المنتج الوطني.

صحيفة عكاظ السعودية قالت ان قرارا صدر عن هيئة الغذاء والدواء السعودية بإيقاف منح «إذن الاستيراد» الخاص بالبيض «الأوكراني، والتركي، والأردني» بدء من يوم الإثنين الماضي ولمدة شهري تموز الحالي، واب القادم، على خلفية فرض اشتراطات لاستيراد البيض.

وأشارت المصادر إلى أن قرار إيقاف منح إذن الاستيراد ارتبط بالشكاوى المرفوعة من قبل منتجي البيض الوطني، بعد استمرار تدفق البيض المستورد خلال الأيام الماضية، فضلا عن العمل على حماية المنتج الوطني، والحفاظ على استقرار السوق.

وقال نائب رئيس الجمعية التعاونية لمنتج البيض خالد الحمودي: «الأيام الماضية شهدت دخول كميات كبيرة من البيض الأوكراني والتركي والأردني، فالشركات المستوردة تستغل الفترة الحالية لإغلاق السوق بكميات كبرى من البيض المستورد، وهيئة الغذاء والدواء عمدت خلال الأيام الماضية إلى منح الشركات (إذن استيراد) استثنائي لإدخال بعض الكميات باعتبارها صفقات متعاقد عليها خلال الفترة الماضية».

وعن أسباب دخول البيض من الدول الثلاث المذكورة، أكد الحمودي أن «العراق أوقف استيراد البيض من الدول الثلاث، بغرض حماية المنتج المحلي، إذ كانت الدول تعتمد على السوق العراقية لتصريف إنتاجها خلال الفترة الماضية».

وأكد عضو الجمعية التعاونية لمنتجي البيض أيمن الرشيد أن هيئة الغذاء والدواء منعت دخول البيض المستورد غير المطابق للاشتراطات، مبينا أن بعض السماسرة يحاولون استيراد كميات باعتبارها من الصفقات القديمة، وذلك للحصول على استثناء للفسح، موضحا أن كمية البيض المستورد يتجاوز احتياج السوق المحلية.