الرئيسية | أقتصاد الحكومة تخسر قطاع السيارات 50 مليون في ثلاث سنوات

وطنا اليوم-عمان:تجاوزت خسائر قطاع السيارات 50 مليون دينار في السنوات الثلاث الأخيرة؛ نتيجة القرارات الحكوميّة المتعاقبة وغير المدروسة، بحسب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنيّة محمد البستنجي.

وقال البستنجي إن "الحكومة أبت الاستجابة للحلول والاقتراحات التي عرضتها الهيئة عليها بغيّة تحسين سوق السيارات وإيقاف تراجعه".

وأضاف أن القرارات المتعاقبة منذ آذار - 2017 أدت لتراجع كبير في القطاع، إذ أن 6200 سيارة كان يتم جمركتها شهريًا قبل ثلاث سنوات، وانخفضت لتصل إلى 2000 سيارة.

وأشار البستنجي إلى أن نسبة التراجع في القطاع فاقت 65%، وانخفض إيراد صندوق جمرك المنطقة الحرة إلى 11 مليون دينار بعد أن كان يصل إلى 35 مليون دينارٍ شهريًا.

وتمثلت القرارات التي أنهكت القطاع؛ بنسب الاستهلاك، وتعديل الجمرك على السيارات الكهربائية، وإضافة ضريبة الوزن على سيارات البانزين و"الهايبرد"، ورفع الجمرك النسبية التصاعديّة على "الهايبرد" للمرة الثانيّة، بالإضافة للقرارات المتعلقة بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وإضافة 5% على سيارات "الديزل"، بحسب رئيس الهيئة.

وأبدى البستنجي استياءه بقوله إن المستثمرين باتوا يمسون على قرار ويصبحون على آخر، إذ أن "القرارات غير مدروسة على المدى البعيد، وحذرنا الحكومة كثيرًا من تأثيرها على خزينة الدولة، بلا فائدة".

وطالب الحكومة بتقدير معاناة التجار والمواطنين اللذين لنيستطيعوا تحمل الزيادة المترتبة على رفع 25% التي أقرت منذ بداية العام والمقدرة بـ3-4 آلاف دينار على كل سيارة.

ويعيش سوق تخليص وتجارة السيارات في الأردن، حالة من الركود وسط توقف شبه تام في المبيعات وتخليص السيارات في المنطقة الحرة، وهو ما يصفه التجار والعاملون بـ"الكارثي".

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