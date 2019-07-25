انضمام المحامي المرموق مارك إتش تولوس إلى شركة كالبيان هاجرتي المحدودة

وطنا اليوم - واشنطن– (بزنيس واير/"ايتوس واير"): أعلنت اليوم شركة "كالبيان هاجرتي" المحدودة عن انضمام مارك إتش تالوس إلى مكاتب الشركة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة في منصب مستشار قانوني أوّل.



ويحظى تالوس، المحامي المتخصص في مجال الأعمال التجاريّة الدوليّة، باحترام واسع. وتتركّز ممارسته حول تقديم المشورة للشركات في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينيّة وغيرها من الأسواق النامية الأخرى.



وقال الشريك المؤسس هايج في كالبيان: "تشكّل خبرة مارك وكفاءته التقنيّة في الانتقال بين أنظمة قانونيّة معقدة حول العالم إضافة مميّزة للشركة. وسيستفيد عملاءنا من خبرة مارك في المشاكل القانونيّة على صعيد العمليّات التجاريّة والمؤسسيّة، وتمويل المشاريع الكبرى للبنى التحتية، والهندسة، والتعاقد مع القطاع العام، والعلاقات التنظيميّة، والامتثال، وقانون العمل، والتأمين، والتكنولوجيا، خاصّة في سوق المملكة العربية السعودية. واضطلع مارك بدورٍ رئيسي في الجهود القانونيّة الكامنة خلف الكثير من المشاريع التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في المملكة مثل قطار الرياض، وتوسعة مطار الملك خالد، وربط قطار الشمال-الجنوب، بالإضافة إلى التأسيس والترخيص والامتثال التشغيلي للشركات الأمريكيّة والشركات العالميّة الأخرى التي ساهمت في تقديم هذه المشاريع."



وصرّح الشريك المؤسس جايمس آر. هاجرتي، قائلاً: "يتمحور تركيز مارك على العملاء وهو محامٍ نشط يتمتّع عمله بأثر نهائي ملموس على أعمال عملائه التجاريّة. وتدلّ خلفيّته وخبرته كمستشار داخلي أنّ مقاربته للتمثيل قائمةٌ على أساس فهمٍ مفصّل لأعمال العميل، ثمّ استخدام هذه الخبرة القانونيّة ومعرفة السوق لإيجاد حلول تؤدي إلى زيادة الربحية".



وساعد السيّد تالوس كبار العملاء الدوليّين في صياغة العقود والتفاوض بشأنها، وحوكمة الشركات، وحلّ النزاعات، ودعم المشاريع، وتدريب الموظفين، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ والحفاظ على السياسات لضمان الالتزام بالمعايير الدوليّة للامتثال القانوني. وساهم تالوس في جميع مراحل التخطيط والتطوير لبعضٍ من أهمّ مشاريع العقارات والبنى التحتيّة في العالم، بما في ذلك البنى التحتيّة للعديد من المطارات وسكك الحديد والطرق السريعة، والمنتجعات السياحيّة، والمتنزهات الترفيهية، والمستشفيات في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينيّة.







وحصل السيّد تالوس على بكالوريوس في دراسات الشرق الأدنى من جامعة "برنستون"، وعلى ماجستير في دراسات الشرق الأوسط من جامعة "نيويورك"، والدكتوراه في القانون من كليّة "بيسلي" للحقوق في جامعة "تمبل". وهو حائز على ترخيص لممارسة القانون في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، وهو في إطار الحصول مجدداً على الترخيص لممارسة القانون في بنسلفانيا من قبل نقابة المحامين في بنسلفانيا، بعد العمل لسنوات طويلة في الخارج.



*المصدر: "ايتوس واير"

