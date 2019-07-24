الرئيسية | أقتصاد تجار الجميد الكركي : مصالح شخصية دمرت الاردن

وطنا اليوم-عمان:اعلن تجار لبيع الجميد الكركي عن بيع منتجاتهم بخسارة بسبب قرار وزارة الزراعة بفتح باب استيراد الجميد من سوريا .

وعلق تجار يافطات على ابواب محلاتهم كتبوا عليها بيع رطل الجميد الكركي المكفول بمبلغ 15 دينار وخسارة 10 دنانير بسبب قرارات وزارة الزراعة .

وعلقوا على ان سبب خسارتهم تعود لمصالح شخصية دمرت الاردن وتخبط قرارات وزير الزراعة .

واستهجن اصحاب المحلات التجارية من قرار وزارة الزراعة في فتح باب استيراد الجميد فيما منعت قبل ايام من صدور القرار دخول الخضار والفواكة من سوريا بسبب وجود متبقيات المبيدات فيها لافتين بأن الجميد ايضا بحاجة لفحوصات مخبرية للتأكد من وجود البكتيريا.

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