لاغارد تقدم استقالتها كمديرة لصندوق النقد

وطنا اليوم-عمان:قدمت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، استقالتها بشكل رسمي، الثلاثاء، لتدخل حيز التنفيذ في أيلول المقبل.

ويأتي قرار لاغارد بعد أن تم ترشيحها لمنصب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لتخلف ماريو دراغي، الذي تنتهي عهدته التي استمرت 8 سنوات في تشرين أول المقبل.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي في بيان أصدرته الثلاثاء: "التنازل عن مسؤولياتي كمدير (للصندوق) والتي أعلنت عنها سابقا ستبقى فعالة حتى ذلك الوقت، بوضوح أكبر، الأمر يتعلق بعملية ترشيحي لمنصب رئيس البنك المركزي الأوروبي والوقت الذي سيستهلكه (المنصب)، وقد اتخذت هذا القرار لمصلحة الصندوق من أجل تسريع عملية اختيار خليفتي في المنصب".

وأضافت لاغارد في بيانها قائلة: "سيتخذ المجلس التنفيذي الخطوات الضرورية للمضي قدما بعملية اختيار مدير جديد، بينما سيبقى ديفيد ليبتون مدير الصندوق بالإنابة".

من جانبه، أصدر المجلس التنفيذي للصندوق بيانا قبل فيه استقالة لاغارد، وجاء فيه: "نود أن نعبر عن امتناننا الشديد لكل ما قدمته المديرة لاغارد لهذه المؤسسة، فإرث إنجازاتها سيبقى محفورا للأبد في هذا الصندوق".

وأضاف الصندوق في بيانه قائلا إنه نجح في مساعدة أعضائه على تجاوز جملة من التحديات المعقدة وغير المسبوقة من ضمنها تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، خلال فترة لاغارد.