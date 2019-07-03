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الدخان المهرب يضر بإيرادات الخزينة الأردنية
وطنا اليوم-عمان:كشف وزير المالية عز الدين كناكرية، عن حج خسائر الخزينة جراء الدخان المهرب والسجائر الإلكترونية.
وقال كناكرية : ان نحو 110 مليون دينار مجمل انخفاض الإيرادات بسبب الدخان المهرب والسجائر الإلكترونية.
وأوضح أن سبب انخفاض ايرادات ضريبة المبيعات في 6 اشهر الاولى من العام الجاري، هو انخفاض المستوردات.
وأشار الى ان الحكومة تدرس حاليا تنظيم التجارة الالكترونية في الاردن مع توسع نشاطها وخاصة خلال السنوات الأخيرة.
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