الأردن يسمح باستيراد الجميد من سوريا

وطنا اليوم-عمان:قال عدد من تجار المواد الغذائية بأن وزارة الزراعة فتحت باب استيراد الجميد من سوريا بكمية 800 طن بحسب حاجة الاسواق المحلية .

واكد عدد منهم بأن وزارة الزراعة لم توزع حصص الاستيراد بين التجار بالعدل بل عملت على نظام المحاصصة بين الشركات .

واضافوا بأن بعض الشركات تقدمت بطلبات استيراد جميد من سوريا عبر حدود جابر الى جمرك عمان الا ان الوزارة وزعت الحصص بنظام غير عادل حيث حصلت بعض الشركات على موافقات لاستيراد 50 طنا فيما اعطيت اخرى موافقات على استيراد 150 طن بذريعة انها تملك معمل للتصنيع بينما حصلت شركات على موافقات وتم الغاؤها من قبل الوزارة .