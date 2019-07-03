بعد رفع سعر البنزين.. سعوديون يتذكرون أبو متعب

وطنا اليوم-عمان:تذكر عدد من الناشطين السعوديين الملك عبدالله بن عبد العزيز، المعروف بـ"أبو متعب".

وانتشرت صور الملك الراحل والترحم عليه على صفحات العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كما نشر بعضهم فعاليات وكلمات للملك الراحل تؤكد وقوفه مع الشعب.

وجاءت تلك التغريدات مباشرة بعد رفع أسعار البنزين.

يذكر أن أسعار البنزين كانت في عهد الملك عبد الله زهيدة جدا.

ورفعت السعودية أسعار البنزين في السوق المحلية، ابتداء من الأحد، بشكل رسمي، ما أثار ضجة واسعة.

وقالت شركة "أرامكو"، إنها رفعت أسعار البنزين في السوق المحلية، ليصبح سعر بنزين 91 أوكتين 1.53 ريال ارتفاعا من 1.44 ريال، وبنزين 95 أوكتين 2.18 ريال ارتفاعا من 2.10 ريال.

وأوضحت أرامكو في بيان لها، أن "تعديل أسعار البنزين يأتي في إطار خطط الحكومة لإصلاح أسعار الطاقة والمياه، وسوف تكون خاضعة للتغيرات في أسعار الصادرات العالمية".

وأثار القرار ردة فعل شعبية غاضبة للغاية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهم مواطنون الحكومة بمحاربتهم، والسير في نهج خاطئ.

وقال ناشطون إن إنفاق المليارات على هيئة "الترفيه" وغيرها، مما لا تأتي بالنفع على المواطنين، مقابل إثقال كاهل الأخير برفع الأسعار والعقارات، وعدم إيجاد فرص عمل، يعد "كارثة حقيقية".

فيما قال ناشطون إن الحكومة تحاول تعويض ما أنفقته على حرب اليمن من جيوب المواطنين.