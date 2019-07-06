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مؤتمر دولي في الأردن يناقش الاصلاح الاقتصادي
وطنا اليوم ـ عمان
دعت الجمعية الاردنية للبحث العلمي والريادة والابداع المتخصصين بالشأن الاقتصادي للمشاركة بفعاليات المؤتمر الاقتصادي الدولي الخامس الذي تنظمه السبت المقبل تحت عنوان: الاقتصادات الصاعدة بين البرامج الاقتصادية والمعايير الدولية.
واضاف ان الساحة الاقتصادية المحلية والعالمية شهدت تغييرات كبيرة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، نتج عنها تبني العديد من المعايير الدولية في القطاعات الرئيسة وخصوصا المالية والتجارية واتباع افضل الممارسات في تطبيق الأعمال.
وعرض رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور سامر الرجوب لمحاور المؤتمر والتي من أهمها برامج الإصلاح الاقتصادي والمعايير الدولية في الاقتصادات الصاعدة والضرائب بين الهدف والأثر واستقرار التشريعات واثره الاقتصادي.
واشار الى ان الجمعية ستعمل على جمع توصيات المؤتمر وتقديمها لاصحاب القرار والجهات المتخصصة للإفادة منها.
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