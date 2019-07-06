مؤتمر دولي في الأردن يناقش الاصلاح الاقتصادي

وطنا اليوم ـ عمان

دعت الجمعية الاردنية للبحث العلمي والريادة والابداع المتخصصين بالشأن الاقتصادي للمشاركة بفعاليات المؤتمر الاقتصادي الدولي الخامس الذي تنظمه السبت المقبل تحت عنوان: الاقتصادات الصاعدة بين البرامج الاقتصادية والمعايير الدولية.



واشارت في بيان صحفي اليوم إلى ان المؤتمر علمي محكم وفق المعايير العالمية لتحكيم الأبحاث العلمية ويحمل الترقيم الدولي المتسلسل.



وقال رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة: إن المؤتمر الذي ينعقد بمشاركة خبراء ومتخصصين سيناقش برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبناها الأردن وتأثيراتها على أداء وتطور القطاعات الاقتصادية المختلفة ودورها في نمو الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي، ويشتمل على العديد من البحوث والدراسات التي تهتم بالشأن الاقتصادي الاردني.