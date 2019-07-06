 وطنا نيوز -مؤتمر دولي في الأردن يناقش الاصلاح الاقتصادي
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مؤتمر دولي في الأردن يناقش الاصلاح الاقتصادي
التاريخ : 13-07-2019 07:38:55 المشاهدات: 1038

وطنا اليوم ـ عمان

دعت الجمعية الاردنية للبحث العلمي والريادة والابداع المتخصصين بالشأن الاقتصادي للمشاركة بفعاليات المؤتمر الاقتصادي الدولي الخامس الذي تنظمه السبت المقبل تحت عنوان: الاقتصادات الصاعدة بين البرامج الاقتصادية والمعايير الدولية.

واشارت في بيان صحفي اليوم إلى ان المؤتمر علمي محكم وفق المعايير العالمية لتحكيم الأبحاث العلمية ويحمل الترقيم الدولي المتسلسل.

وقال رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة: إن المؤتمر الذي ينعقد بمشاركة خبراء ومتخصصين سيناقش برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبناها الأردن وتأثيراتها على أداء وتطور القطاعات الاقتصادية المختلفة ودورها في نمو الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي، ويشتمل على العديد من البحوث والدراسات التي تهتم بالشأن الاقتصادي الاردني.

واضاف ان الساحة الاقتصادية المحلية والعالمية شهدت تغييرات كبيرة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، نتج عنها تبني العديد من المعايير الدولية في القطاعات الرئيسة وخصوصا المالية والتجارية واتباع افضل الممارسات في تطبيق الأعمال.

وعرض رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور سامر الرجوب لمحاور المؤتمر والتي من أهمها برامج الإصلاح الاقتصادي والمعايير الدولية في الاقتصادات الصاعدة والضرائب بين الهدف والأثر واستقرار التشريعات واثره الاقتصادي.

واشار الى ان الجمعية ستعمل على جمع توصيات المؤتمر وتقديمها لاصحاب القرار والجهات المتخصصة للإفادة منها.

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