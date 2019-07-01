الحكومة تدرس فرض ضريبة على نجوم الـ سوشيال ميديا

وطنا اليوم-عمان:كشفت مصادر إن هنالك لجان مختصة تدرس مدى قانونية شمول ضريبة الدخل على مشاهير شبكات التواصل الإجتماعي،مثل أصحاب الشهرة على شبكات (اليوتيوب والفيس بوك ) وغيرها.

وتابعت المصادر ان هذا الموضوع يخضع للنقاش حاليا من قبل اللجان الحكومية وهو يتطلب دراسة فنية و لوجستية و قانونية ،قبل حسم موضوع نهائيا بخصوص فرض الضريبة على مشاهير شبكات التواصل الإجتماعي ام لا.

وتحرص اللجان على دراسة الموضوع من كافة الجوانب الفنية و لوجستية و القانونية، والاطلاع على تجارب الدول الاخرى في التعامل معه، و حتى لا يكون هنالك ازدواج ضريبي ، وانه من السابق لاوانه الجزم بموضوع فرض الضريبة من عدمه حتى الان من قبل الحكومة.

وشددت المصادر ان هذه القنوات والمشاهير لهم وجود واضح وامتداد في الاردن، وان هناك تجارب ان بعض الدول الاوربية والعربية قامت بفرض ضريبة على مشاهير شبكات التواصل الإجتماعي مثل أصحاب الشهرة على (اليوتيوب و الفيس بوك ).

و من جانب آخر فان ظهور قضية فرض هذه الضريبة على مشاهير الشبكات جاء بعد تحقيق ارباح كبيرة، من بعضهم ، وظهور تحويلات مالية كبيرة من شركات عالمية و لدى هذه الفئة إستثمارات ضخمة، حيث تقوم هذه الشبكات العالمية بتحويل مبالغ مالية كبيرة من أرباحها شهريا جراء متابعة نشاطات من عشرات الآلاف تنعكس في الإستفادة المالية على دخلهم الشهري.

في المقابل علم انه اذا صدرت التوجهات النهائية من اللجان الحكومية حول فرض الضريبة وفق النسب القانونية في القنوات سيتم التفاهم مع هؤلاء المشاهير لإقتطاع النسبة القانونية لضريبة الدخل.

وفي حالة الإمتناع او التردد سيكون هناك حسب التوجهات دراسة إمكانية مخاطبة هذه الشركات العالمية مثل شركة جوجل (أدسينس) رسميا من أجل إقتطاع قيمة الضريبة و أرباحها من هؤلاء لتورده إلى صندوق الضريبة كما هو متعارف بتعامل هذه الشركات مع الكثير من دول العالم.

ومن الجدير بالذكر ان اغلب هؤلاء الرواد هم فنانيين و مشاهيرو نشطاء سياسيين و اجتماعيين افتتحوا قنوات شبابية و ريادية و ثقافية جعلت نجاحها يحقق لهم الشهرة و مما يجعلهم شركاء بالأرباح مع الشركات العالمية.

يشار غوغل أدسنس (Google AdSense) هو برنامج إعلاني تابع لشركة جوجل يسمح لأصحاب مواقع الويب بوضع إعلانات ادسنس علي مواقعهم عن طريقه، والإعلانات تختلف شكلا، إما تكون إعلانات مكتوبة Text Advertisements أو إعلانات مصورة Image Advertisements أو إعلانات فيديو Video Advertisement وهذه الإعلانات تخدم معلنين قد تعاقدوا مع جوجل مسبقا, بحيث يعرض جوجل إعلاناتهم بمقابل مادي يقتسمه جوجل مع أصحاب المواقع و الناشرين التي تظهر فيها الإعلانات.

و أما بالنسبة لليوتيوب أصدرت الشركة دراسة في عام 2018 أن القيمة الربحية لعدد المشاهدات على قنوات المالكين استنادًا إلى عمر المشتركين ونوع نشاطهم، حيث قد تجلب القناة 10 دولارات لكل ألف مشاهدة (إعلانات!) ، أو ربما $ 1.