 وطنا نيوز -الجمارك الأردنية تكشف حقيقة تهريب خط انتاج للعراق
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الجمارك الأردنية تكشف حقيقة تهريب خط انتاج للعراق
التاريخ : 11-07-2019 12:40:11 المشاهدات: 961

وطنا اليوم-عمان:قالت ادارة الجمارك العامة في بيان صحفي اليوم الخميس توضح فيه حيثيات اخراج خط انتاج مواسير بلاستيك الى العراق.
وقالت الادارة في بيانها إشارة الى ما تردد في العديد من وسائل الاعلام حول تهريب خط انتاج مواسير بلاستيك في الجانب العراقي ومن باب توضيح الحقائق ووضعها في نصابها الصحيح تود دائرة الجمارك توضيح ما يلي:
بالنسبة للموضوع المتعلق بتهريب خط انتاج مواسير بلاستيك للجانب العراقي تم اخراج المحتويات المذكورة بموجب بيان صادر( مسرب اخضر) اصولي رقم 5221/1/205/2019 تاريخ 9/7/2019 والمحمل على (8) سيارات اردنية ارقامها مثبتة على متن البيان المذكور وتم تخريجها اصولا وجميع الوثائق المرفقة بالبيان صحيحة.

وكانت الجمارك العراقية قد أعلنت عن ضبط معمل متكامل لإنتاج الأنابيب البلاستيكية مخالف لشروط الاستيراد والاستثمار قادم من الاردن.
وأضافت الجمارك في بيان صحفي أن "عملية الضبط كانت لهذا المعمل (صيني المنشأ) ورد محملاً على (٨) شاحنات من الجانب الاردني وقد تضمن (٥) خطوط انتاج مواسير بلاستيك و(٥٠)قالب و(٢٠٠) قطعة غيار بالاضافة الى طابعات وخلاط مكسر وجاروشة بلاستيك تستخدم في إنتاج الأنابيب".


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