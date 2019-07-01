المركزي: لا زيادة على أسعار اصدار دفاتر الشيكات

وطنا اليوم-عمان: أصدر البنك المركزي الأردني تعميما للبنوك العاملة في المملكة بعدم زيادة رسوم اصدار دفاتر الشيكات.

وقال المركزي في بيان أصدره اليوم الأربعاء أنه قد وردت ملاحظات بخصوص قيام بعض البنوك بزيادة رسوم اصدار دفاتر الشيكات على العملاء وذلك لتغطية عمولة خدمة تقاص الشيكات.

وأضاف أنه تم "التأكيد على البنوك بموجب بلاغ أصدره اليهم بعدم زيادة رسوم اصدار دفاتر الشيكات".