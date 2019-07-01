أرقام غير مسبوقة في عدد زوار البتراء

وطنا اليوم-عمان:سجلت الإحصائية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لزوار المدينة الوردية الأجانب أرقاماً غير مسبوقة في عدد الزوار لتشكل رقماً قياسياً جديداً في تاريخ سجلات البترا السياحية لتتجاوز النصف مليون زائر خلال النصف الاول من العام الحالي.

وكان عدد زوار مدینة البترا الأثریة من الأجانب قد ارتفع خلال شھر حزيران الماضي بنسبة زیادة بلغت ٧١% مقارنة مع الشھر ذاته من العام الماضي وبلغ عدد السياح الذين زوار البترا حتى النصف الأول من العام الحالي ٢٠١٩ حوالي ٥٣٣٠٣٢ الف زائر بلغ فيها عدد الزوار الاجانب ٤٧٣٨١٣ الف زائر وهو رقم قياسي جديد سجلته إحصائيات سلطة إقليم البترا ليتجاوز عام ٢٠١٠ في نصفه الأول الذي بلغ عدد الزوار خلاله ٤٧٢٧٨٣ ألف زائر بلغ عدد الاجانب منهم ٤٢١٢٠٧.

وبينت الإحصائية ان عدد زوار البترا للشھر الماضي بلغ ٦٨٠٢٥ زائر من مختلف جنسیات العالم و بلغ عدد الزوار الأجانب ٥٣٩٥٤ زائرا أجنبیا، بینما بلغ عدد الزوار الأردنیین والعرب ١٣٨٢١ زائرا عربیا وأردنیا، والرحلات الطلابیة ٢٥٠ زائرا، لیشكل شھر حزيران نسبة أعلى في أعداد السياح مقارنه مع الفتره ذاتها من العام الماضي وأقوى شهر حزيران سياحياً في تاريخ سجلات البترا.

رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات قال أن الارتفاع الملحوظ على عدد السياح في اشهر الصيف لهو مؤشر على الجهود التي تبذلها هيئة تنشيط السياحة للحد من الموسمية من ناحية والمكانة التي كسبتها البترا كوجهة فريدة في سوق السياحة عالميا

كما نوه الى ان هذا الارتفاع له أثر كبير على الحركة التجارية في لواء البترا بالتزامن مع نية السلطة لافتتاح العديد من المشاريع الجديدة التي ستؤدي الى اطالة مدة إقامة السائح وتنويع المنتج السياحي متوقعا ان يتجاوز عدد زوار البترا مع نهاية العام الحالي المليون زائر

ويتزامن ذلك مع بدء تطبيق الخطة الإدارية والأمنية في المحمية الاثرية مما سينعكس ايجابا على تجربة السائح ويساهم في حماية الموقع.