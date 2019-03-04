تخفيض أسعار المحروقات لشهر تموز

وطنا اليوم-عمان:عقدت اليوم الثلاثون من حزيران لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة اجتماعها الاعتيادي لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا خلال الفترة من (1-31 تموز القادم)، حيت تم استعراض الاسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر حزيران الحالي، وأظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا على أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر حزيران، وكذلك انخفض معدل سعر خام برنت من 71.4 دولار للبرميل خلال شهر ايار إلى 64.1 دولار خلال شهر حزيران.

وانعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، مما أدى الى انخفاض أسعار بيع المشتقات النفطية محليا فانخفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر تموز بمقدار 30 فلساً ليصبح 750 فلس/لتر بدلاً من 780 فلس/لتر، والبنزين 95 بمقدار 40 فلساً ليصبح 970 فلس/لتر بدلا من 1010 فلس/لتر، في حين انخفض سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 30 فلسا ليصبح 590 فلس/لتر بدلا من 620 فلس/لتر. وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 7.8 دينار. و يأتي هذا كإجراء من الحكومة للتخفيف على الشرائح الاقل دخلا وتماشيا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.

وتجدر الاشارة الى أن لجنة تسعير المحروقات، قد قامت بتطبيق الضريبة المقطوعة لأول مرة على تسعيرة شهر تموز القادم، بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2019، والمتضمن فرض ضريبة مقطوعة على المحروقات، و الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2/6/2019.

وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 8.412 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتم تثبيت سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 4.00 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وحددت اللجنة سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات التي استوفت الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (3545) تاريخ 4/3/2019) بـ (4.965) دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.