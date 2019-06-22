الحكومة تؤكد : الدينار بخير والاحتياط المركزي آمن

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات إن المؤشرات المالية توكد ان الدينار بخير والاحتياط المركزي أمن.

واضافت غنيمات خلال لقاءها عدد من الصحفيين في دار رئاسة الوزراء إن هناك تحسن في الإيرادات الضريبي من التهرب الضريبي وصل إلى ٤٣ مليون دينار مقارنه ٣.٨ مليون دينار وبنسبه ارتفاع ٤٥ بالمئه.

واشارت غنيمات الى تراجع عجز الموازنه، مؤكدة ان المؤشرات المالية تشير الى تحسن الاقتصاد الوطني وان الحكومة ماضية في الاصلاحات الاقتصادية.

وذكرت ان نتائج مكافحة التهرب الضريبي حققت ٤٣ مليون دينار لصالح الخزينة.

ولفت الى ان الحكومة وفرت ما يزيد عن 14 الف فرصة عمل ضمن استراتيجية التشغيل التي تستهدف 30 الف.