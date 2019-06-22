 وطنا نيوز -الحكومة تؤكد : الدينار بخير والاحتياط المركزي آمن
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الحكومة تؤكد : الدينار بخير والاحتياط المركزي آمن
التاريخ : 23-06-2019 03:52:31 المشاهدات: 1607

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات إن المؤشرات المالية توكد ان الدينار بخير والاحتياط المركزي أمن.

واضافت غنيمات خلال لقاءها عدد من الصحفيين في دار رئاسة الوزراء إن هناك تحسن في الإيرادات الضريبي من التهرب الضريبي وصل إلى ٤٣ مليون دينار مقارنه ٣.٨ مليون دينار وبنسبه ارتفاع ٤٥ بالمئه.

واشارت غنيمات الى تراجع عجز الموازنه، مؤكدة ان المؤشرات المالية تشير الى تحسن الاقتصاد الوطني وان الحكومة ماضية في الاصلاحات الاقتصادية.

وذكرت ان نتائج مكافحة التهرب الضريبي حققت ٤٣ مليون دينار لصالح الخزينة.

ولفت الى ان الحكومة وفرت ما يزيد عن 14 الف فرصة عمل ضمن استراتيجية التشغيل التي تستهدف 30 الف.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق