البطيخ والشمام الأردني يغزو الأسواق اللبنانية

وطنا اليوم-عمان:كشفت الأرقام الرسمية الصادر عن وزارة الزراعة، استحواذ الأسواق اللبنانية على صادرات الأردن من البطيخ والشمام، في شهر آيار الماضي.

وبحسب الأرقام ، أظهرت استيراد لبنان 2421.8 طن من البطيخ في شهر ايار الماضي، بينما استوردة 442.2 شمام، بالاضافة إلى 2.4 طن من العنب، فيما استورد الكويت 1899.0 طن من البطيخ و1414.0 من الشمام.

وبينت النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة لشهر آيار الماضي أن كيان الاحتلال لم يستورد فواكة من المملكة في هذه الفترة.

يشار إلى أن كيان الاحتلال استحوذ الاحتلال خلال الأشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي، على صادرات الأردن من بعض منتجات الخضار، والتي كان أبرزها "الخيار" بعدما استحوذ أواخر العام الماضي على صادرات الزيتون.

وأظهر الأرقام استحواذ الأسواق الكويتية على الصادرات الأردنية من الفواكة بـ 3645.2، يليها السعودية بـ 2896.2، ثم الاسواق اللبنانية بـ 2866.4 طن.