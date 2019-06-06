القدرة الشرائية تمنع امتلاك الأردنيين للمكيفات

وطنا اليوم-عمان:يبقى الطلب على المكيفات في الأردن، أقل من المعدلات المتوقعة، بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة، وفق عضو مجلس إدارة الإلكترونيات والكهرباء، المهندس فواز قطّان.

وقال قطّان، إن تراجع القدرة الشرائية لدى الأردنيين، يمنع الزيادة في معدلات الطلب على مكيفات الهواء.

وتراوح نسبة الزيادة الطبيعية، على أجهزة التكييف خلال فصل الصيف، بين 30-40%، مقارنة مع فصل الشتاء، إلّا أن هذه النسبة تظل أقل من المأمول، بحسب قطّان.

وعزا قطّان، عدم زيادة المبيعات بشكل كبير، إلى تراجع القدرة الشرائية لدى الأردنيين، إضافة إلى أن المكيفات سلعة غير أساسية، مقارنة بالأجهزة المنزلية الأخرى.

وأوضح أن الطلب على المكيفات ما زال في أوّله، نظرا لعدم بداية فصل الصيف في الأردن.

ويبدأ فصل الصيف فلكيا، في 12 من حزيران الحالي، وينتهي في 23 أيلول المقبل.

وتوقع قطّان زيادة تدريجية، في الإقبال على أجهزة التكييف، مع دخول فصل الصيف.

وكشف عن تراجع في الطلب على كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في الأردن، "بسبب الظروف الاقتصادية، وعدم اتخاذ الحكومة قرارات تحفّز الاقتصاد بالشكل المطلوب".

ونوّه إلى أن الفترة بين أشهر تشرين الأوّل وأيّار الماضية، شهدت تراجعا في الطلب على الأجهزة، بلغ نحو 50%.