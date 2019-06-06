تفاقية بين أيلة وصفوة الاسلامي لتمويل شراء وحدات سكنية

وطنا اليوم ـ عمان
وقعت شركة واحة أيلة للتطوير اتفاقية تعاون مع بنك صفوة الإسلامي تهدف إلى توفير خيارات التمويل للراغبين بشراء وحدات سكنية ضمن مشروع أيلة.
ووقع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي للشركة المهندس سهل دودين وعن بنك صفوة الإسلامي المدير العام سامر التميمي.
وبين دودين ان هذه الاتفاقية تهدف الى توفير خيارات تمويل مناسبة نظراً لما توليه الشركة من اهتمام خاص لأعضاء اسرتها وحرصها الدائم على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم مع تنويع خيارات التمويل المطروحة أمامهم لتتوافق وامكانياتهم.
واشاد بالتعاون مع بنك صفوة الاسلامي للوصول الى شريحة الراغبين في الشراء واتمام تمويل شراء وحداتهم السكنية عبر البنوك والمصارف الاسلامية، وهو ما توفره هذه الاتفاقية، حيث حرص الطرفان على توفير كل سبل الدعم والتسهيلات للراغبين بالتملك في مشروع أيلة وتذليل أية صعوبات تواجههم.
بدوره اكد التميمي حرص البنك على تقديم الخيارات المناسبة للراغبين بشراء وحدات سكنية في مشروع واحة أيلة.