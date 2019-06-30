الرئيسية | أقتصاد الحموري :اوقفنا الاستيراد من سوريا للمعاملة بالمثل

وطنا اليوم-عمان:أفاد وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، بأن الاردن أوقف الاستيراد من سوريا رداً على قرار سوري مماثل أوقف استيراد البضائع والصناعات الأردنية.

وقال الحموري، خلال لقائه ممثلين عن القطاع الصناعي في محافظة اربد، أمس (الثلاثاء)، إن «عمان حاولت مع دمشق للسماح باستيراد الصناعات الأردنية، غير أنها لم تلق أي استجابة بهذا الشأن»، موضحاً أن إلغاء الأردن قرارها بوقف الاستيراد من سوريا مرتبط بموقف سوري مماثل يسمح بتدفق السلع الأردنية إلى الأسواق السورية.

وعبّر الوزير، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن تفاؤله بنمو الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى أن الصادرات الأردنية ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.‏9 في المائة.

وكان رئيس جمعية اتحاد مصدري المنتجات الزراعية الأردني سليمان الحياري، قال مؤخراً، إن حركة التصدير للعراق وسوريا في الآونة الأخيرة عبر معبري طريبيل، وجابر - نصيب منعدمة.

وبيّن الحياري، أن «ضعف حركة التصدير للعراق يأتي بسبب تذبذب الموقف العراقي، أما انعدام حركة التصدير مع الجانب السوري فسببه عدم تطبيق الأردن الاتفاقيات المبرمة مع الجانب السوري قبل إغلاق المعبر».

ويعتبر معبر «جابر - نصيب» بين سوريا والأردن مهماً لحركة الشحن في منطقة الشرق الأوسط، وكانت تمر عبره قبل اندلاع الأزمة السورية مئات الشاحنات يومياً، تنقل البضائع من سوريا وتركيا ولبنان إلى الخليج.

وأغلق المعبر عام 2015 بعد سيطرة المسلحين عليه؛ ما أدى إلى انقطاع حركة الشاحنات، وأعيد فتحه في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، بعدما بسط الجيش السوري سيطرته عليه.

وكانت الأردن وسوريا قد أعادا افتتاح الحدود بينهما قبل ثمانية أشهر، بعد ثلاث سنوات من الإغلاق.

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