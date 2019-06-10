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خبير اقتصادي يحذر من ظهور شبح الكساد بالأردن
وطنا اليوم-عمان:حذر الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش، من استمرار التراجع الاقتصادي وصولاً إلى الركود وربما إلى الكساد – لا سمح الله – وفق تقييم عايش، مؤكداً عجز حكومة الدكتور عمر الرزاز عن خفض عجز المديونية العامة والتي زادت على 28 مليار دينار ما يعادل 40 مليار دولار أميريكي، وزادت نسبة العجز وبلغت 1،9%، وذلك خلال النصف الثاني من العام الماضي 2018 والنصف الأول من العام الحالي 2019، وهو مسؤولية الحكومة الحالية.
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