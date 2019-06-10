0% نسبة التخليص على مركبات الكهرباء بأيار

وطنا اليوم-عمان:بلغ عدد المركبات العاملة على الكهرباء، التي تم التخليص عليها خلال شهر أيار/ مايو الماضي "صفرا"، مقارنة مع 1507 مركبات في الشهر الذي سبقه، وفق إحصائية صادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.

وأظهرت احصائية المركبات الداخلة للسوق المحلي والمصدرة لخارج الأردن، أنه تم التخليص على 297 مركبة هجينة "هايبرد" في الشهر الماضي، مقارنة مع 803 مركبات في أبريل/ نيسان، فيما ارتفع التخليص على المركبات العاملة على البنزين إلى 1667 مركبة في مايو/ أيار مقارنة مع 1448 مركبة للشهر الذي سبقه.

وبلغ عدد المركبات التي تم تصديرها خارج الأردن 6732 مركبة الشهر الماضي، مقارنة مع 5415 مركبة في نيسان/ أبريل الماضي، وفق الهيئة.