حركة التسوق على الألبسة تعم أسواق الأردن

وطنا اليوم-عمان:اكد نقيب تجار الالبسة والاقمشة والاحذية منير دية، ان الايام الثلاثة الماضية شهدت نشاطا واضحا بقطاع الالبسة والاحذية، حيث عمت حركة التسوق مختلف مناطق واسواق المملكة.

وقال دية في ان الاسواق شهدت ازدحاما واضحا خلال الايام الثلاثة الاخيرة من شهر رمضان الفضيل رافقه طلب على شراء مستلزمات العيد من الالبسة والاحذية والهدايا".

واضاف ان انخفاض اسعار الالبسة والاحذية مقارنة مع الموسم الماضي الى جانب التخفيضات وتنوع الاصناف اسهمت في جذب المواطنين وزادت من رغبة الشراء والتسوق لديهم سواء من خلال المراكز التجارية الكبرى والمولات او حتى بالأسواق الشعبية.

وبين دية ان نشاط قطاع الالبسة والاحذية كان بشكل عام خلال شهر رمضان الحالي اقل بمقدار 20 بالمائة مقارنة مع السنوات السابقة، وذلك جراء تراجع القدرة الشرائية وزيادة الالتزامات المالية المترتبة على المواطنين وانخفاض حركة النشاط لدى مختلف القطاعات التجارية.

واوضح ان تجار الالبسة والاحذية كانوا يتوقعون ان يكون التراجع اكبر من ذلك، لكن الامور جاءت مقبولة مكنت العاملين بالقطاع من تسديد جزء من الالتزامات والكلف المترتبة عليه وتعويض العجز بحركة النشاط التي سادت منذ بداية العام الحالي.

وذكر رئيس النقابة ان مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية بلغت منذ بداية العام الحالي 85 مليون دينار مقابل 105 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2018.