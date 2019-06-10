ارتفاع التخليص على السيارات الكهربائية بالأردن لأكثر من الضعف

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة المالية إن التخليص على السيارات الكهربائية ارتفع لأكثر من الضعف في الثلث الأول من العام الحالي، ما أدى إلى تباطؤ نشاط التخليص على هذه السيارات في شهر أيار الماضي.

وبحسب بيانات المنطقة الحرة الأردنية في الزرقاء، المختصة بالتخليص على السيارات، فقد ارتفع عدد السيارات التي تم التخليص عليها بنسبة 106 بالمئة لنهاية نيسان من العام الحالي إلى 3300 سيارة كهربائية مقارنة مع 1600 سيارة للفترة ذاتها من العام 2018.

وعللت الوزارة ارتفاع عدد هذه السيارات للاستفادة من تمديد إعفاء السيارات الكهربائية لأربعة شهور وبالتالي فرق الرسوم، والتي انتهت في 30 نيسان الماضي .

وقالت إنه ونتيجة التخليص على هذا العدد من السيارات، ولتوفر عدد كبير منها في معارض البيع، تباطأ التخليص على السيارات في شهر أيار الماضي، متوقعة أن تعود حركة التخليص إلى نشاطها في الربع الأخير من العام الحالي.