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خبير طاقة : ضريبة البنزين ليست لمصلحة المستهلك
وطنا اليوم-عمان:قال الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي إن رغم تبرير الحكومة لقرار الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية، والترويج له على انه لمصلحة المستهلك إلا ان ذلك غير صحيح، لأن الضرائب التي كانت تؤخذ بشكل نسبي أصبحت ثابتة ومقطوعة في حال إنخفاض أو إرتفاع المشتقات النفطية.
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