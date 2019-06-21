ارتفاع انتاج حقل الريشة للغاز لـ16 مليون قدم3 يومياً

وطنا اليوم-عمان:أظهرت نتائج تقييم بئر الغاز المكتشف في منطقة الريشة رقم 48 ان البئر ينتج 7 مليون قدم مكعب يوميا ما يرفع انتاج حقل الريشة الى 16 مليونا تشكل 5% من معدل استهلاك المملكة اليومي من الغاز البالغ 330 مليون قدم مكعب.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن اكتشاف البئر تحقق بجهود وخبرات وسواعد الكوادر الاردنية العاملة في شركة البترول الوطنية وان التقييم تم وفق الأسس العلمية الدولية المتبعة.

ووصفت عملية رفع الانتاج المحلي من الغاز من9 مليون قدم مكعب الى 16 مليون قدم مكعب من خلال البئر 48 بانه انجاز على الطريق الصحيح.

واشادت زواتي بالدور الوطني الهام الذي تجسده كوادر البترول الوطنية العاملة بالحقل المتاخم للحدود مع العراق مؤكدة أهمية الاكتشاف في تمكين الشركة من تنفيذ خطتها الاستراتيجية المبنية على مراحل لزيادة مساهمة المصادر المحلية من الطاقة من إجمالي الطاقة المستهلكة.

واهابت بإدارة وكوادر البترول الوطنية السير قدما بخطة عمل الشركة التي تشمل الاستمرار في حفر الابار للمساهمة في تحقيق امن التزود بالطاقة وتخفيض فاتورة الطاقة على الإقتصاد الوطني.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية الدكتور ماهر حجازين ان البترول الوطنية تعكف حاليا على بدء الحفر بالبئر 49 والذي يبعد مسافة 1200 متر عن بئر الغاز المكتشف 48، متوقعا ان تبدأ عمليات الحفر خلال اسبوع بعد استكمال تجهيز الموقع ونقل معدات الحفر.

وأوضح ان عمليات الحفر في هذه البئر ستتم بشكل عامودي حتى الوصول الى الطبقة المؤملة والتي سيتم اختراقها بزاوية 30 درجة عن العامودي لأخر 220 مترا.

وقال ان البترول الوطنية اعدت الدراسات الفنية بهدف فهم (الموديل الجيولوجي والمكمني) لحقل الريشة. فيما بدأت بتنفيذ عمليات الحفر لهذه البئر مطلع شهر شباط الماضي وأنجزت حفر البئر خلال 88 يوما الى عمق 2767 مترا وتعتبر هذه المدة قياسية بالنسبة لبقية آبار الحقل.

واكد حجازين اهمية تمكين الشركة من تنفيذ خطتها لعام 2019 في حفر ثلاث أبار بهدف اكتشاف المزيد من الغاز في حقل الريشة لزيادة مساهمة المصادر المحلية من الطاقة من إجمالي الطاقة المستهلكة.

وبلغ عدد الآبار المحفورة في منطقة امتياز الشركة منذ تأسيسها ومن قبلها سلطة المصادر الطبيعية 45 بئراً، وعدد الآبار الناجحة والمنتجة حالياً 15 بئرا.

وتأسست شركة البترول الوطنية في حزيران عام 1995 ويبلغ رأسمالها الحالي 15 مليون دينار، ووقعت عام 1996 مع الحكومة اتفاقية امتياز لمنطقة الريشة لمدة خمسين عاما.