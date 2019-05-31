الأردن يقترض من البنك الدولي لسداد ديون سابقة

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الشؤون الاقتصادية محمد العسعس الجمعة، إن قرض البنك الدولي الذي وافقت الحكومة عليه قبل نحو يومين يوفر 50 مليون دولار على الخزينة سنويا.

وأوضح العسعس أن "جزءاً من قرض البنك الدولي الذي حصل عليه الأردن بنسبة فائدة منخفضة سيوجه لسداد قرض اليورو بوند بقيمة مليار دولار".

وكان مصدر حكومي قال في وقت سابق لـ "المملكة" إن "قرض البنك الدولي يعتبر أولى خيارات مطروحة لسداد قرض آخر حصل عليه الأردن بشكل سندات يورو بوند بقيمة مليار دولار تستحق السداد في شهر يونيو/حزيران، والخيارات الأخرى المطروحة أمام الحكومة تتمثل بالاقتراض الداخلي أو إصدار سندات دولارية".

وأضاف العسعس "سنبدأ مفاوضات شاقّة مع صندوق النقد خلال أشهر لصياغة اتفاق تنموي جديد".

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الأربعاء، على اتفاقية قرض البنك الدولي البالغ قيمته 1.45 مليار، تصرف على دفعتين، الدفعة الأولى بقيمة 725 مليون دولار تصرف عند توقيع الاتفاقية، والثانية بقيمة 725 مليون دولار تصرف في الربع الأخير من 2019، وفق ما أفاد مصدر حكومي.

وبحسب ذات المصدر "سيتم تسديد القرض على مدى 34 عاما متضمنة فترة السماح البالغة 4 سنوات".المملكة