توقعات بتثبيت الحكومة اسعار المحروقات

وطنا اليوم-عمان:رجحتْ مصادرُ حكوميةٌ تثبيتَ أسعارِ بيعِ المحروقاتِ لشهرِ حزيرانَ بنفسِ مستوى تسعيرةِ الشهرِ الحاليّ.

ومنَ المقررِ أن تُصدِرَ لجنةُ تسعيرِ المحروقاتِ في وزارةِ الطاقةِ و الثروةِ المعدنية يومَ غدٍ أسعارَ المحروقاتِ للشهرِ المُقبل.

وبحسبِ المصدرِ فإنَّ توجهَ الحكومةِ لتثبيتِ أسعارِ المحروقاتِ للشهرِ المُقبل، جاءَ لمساعدةِ المواطنينَ لمواجهةِ الأعباءِ الماليةِ، خاصةً مع تزامنِ عطلةِ عيدِ الفطرِ في شهرِ حزيران، و ذلكَ رغمَ ارتفاعِ أسعارِ النفطِ عالميًا.

وقد ثبتتَ الحكومةُ أسعارَ المحروقاتِ لشهرِ أيّارَ عند مستوى شهرِ نيسانَ للتخفيفِ عن المواطنينَ خلالَ شهرِ رمضانَ المُبارك.

وأظهرت نشرةُ وزارةُ الطاقةِ و الثروةِ المعدنيةِ انخفاضَ معدلِ أسعارِ برنت بنسبةٍ طفيفة، و المشتقاتِ النفطيةِ بنسبةٍ تراوحت بينَ واحدٍ و نصف في المئة إلى اثنين و سبعةِ أعشارٍ في المئة خلالَ الأسبوعِ الرابعِ منَ الشهرِ الحاليّ، مقارنةً معَ الأسبوعِ الثالثِ منَ الشهرِ ذاتِهِ.