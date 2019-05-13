 وطنا نيوز -الأردن يفاوض السعودية والإمارات على قروض ميسرة
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الأردن يفاوض السعودية والإمارات على قروض ميسرة
التاريخ : 27-05-2019 08:32:11 المشاهدات: 1439

وطنا اليوم-عمان:قالت مصادر حكومية إن الحكومة، وفي إطار إدارة الدين العام، ستجري مفاوضات مع دولتين عربيتين لتحويل ودائع لها لدى البنك المركزي الأردني، إلى قروض ميسرة للحكومة الأردنية.

وذكرت المصادر أن وديعتين بقيمة 666 مليون دولار، مناصفة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بقيمة 333 مليون دولار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة لإدارة الدين العام الخارجي، بسداد ديون مرتفعة بأخرى تكلفتها متدنية.


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