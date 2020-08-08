ملاك خضر تخط كتاب “قفل مجموعة قصصية

وطنا اليوم-امجد الكريمين - صدر كتاب "قفل " الذي يتضمن مجموعة قصصية جديدة للكاتبة ملاك خضر حقروص ، عن دار الأيام للنشر و التوزيع .

وتغوص الكاتبة في مجموعتها القصصية التي تضم مجموعة قصصية ، تحاكي الواقع بل تفسر السلوك البشري وما قد تخفيه بداخلها من عنف وقسوة أومخاوف، وفق مجموعة من المواقف و الأفعال ، عبر طريقة غريبة في الشكل و المضمون في أسلوب خيالي لكنه حقيقي .

كما تتطرق الكاتبة عبر قصة قفل التي حملت عنوان غلاف المجموعة القصصية أنها تحمل السر ، الذي يتطلب من القارئ المُتيقظ اكتشافه ليحصل على سعادة أو يتجنب سوء قبل ما يقع.

ورغم أولى إنتاجها " ملاك خضر " في مجالات القصة ، تؤمن الكاتبة أن القصة القصيرة هي أساس الفن والإبداع، وأن من يمتلك الأدوات التي تمكنه من تلخيص العالم في صفحات قليلة، يمكنه أن يدخل أي عالم من عوالم أدبية أخرى مثل الكتابة و تجسيد الواقع أو غيره، على أن يمتلك التنوع والثراء اللغوي الذي يجنبه تكرار نفسه ، لذلك تنوعت في الأسلوب بين نصوص أدبية عربية من العصر الحديث. .

ملاك خضر حقروص حاصلة على درجة بكالوريوس في صيدلة من جامعة الشرق الأوسط .