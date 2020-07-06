الكاتب المصري عبدالواحد : الاردن مضياف ومحب للثقافة وعمان تنبض بالجمال والسلام

وطنا نيوز...اجرى الحوار د. حسن محاسنة........

وصف الكاتب الروائي العربي عبد الواحد محمد الاردن بأنها بلد مضياف ومحب للثقافة والفن وان عمان عاصمة تنبض بالغناء والسلام وجمال الطبيعة التي تجذب الإنظار بمجرد وصولك الي مطار الملكة علياء الدولي.

وأضاف عبد الواحد المرشح للانتخابات رابطة اتحاد الأدباء والكتاب المصريين لهذه الدورة.. في مقابلة مع وطنا نيوز هاتفيا اننا نشعر بالأردن بالحفاوة وكرم الضيافة ونلمس سحر جبالها التي تغني هي الاخري للحب والسلام .

وأكد ان الاردن داعمة للثقافة العربية والابداع بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين و لها كينونة خاصة لكل أدباء الوطن العربي ولي شخصيا كروائي مصري عربي واعتز بمعرفة الزملاء والاصدقاء أمثال الدكتور محاسنة ابو نهار منذ عشرات السنين.

وأشار الي دور وزارة الثقافة الأردنية التي تتبني العديد من المهرجانات الفنية مثل مهرجان الاغنية الوطنية مهرجان عجلون للشعر ومهرجان جرش و مهرجان شبيب و مهرجان الأزرق وغيرهما من المهرجانات الداعمة للفن والإبداع العربي. وأشار إلى زيارته القادمة للاردن التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات المصرية الأردنية في المجالات الرياضية والثقافية.

واستذكر جهود المرحوم الراحل الرياضي الكابتن محمود الجوهري المدرب الخلوق وحب الجمهور الأردني له رحمه الله الذي قاد منتخب الأردن الوطني لانتصارات رياضية كثيرة مازالت عالقة في الجمهور الكروي العربي.

وقال... التقيت بالعديد من الزملاء الكتاب والإعلاميين في الأردن وتحدثوا بكل حب وتقدير عن الكابتن محمود الجوهري الشخصية الرياضية المصرية العربية التي حققت أعظم انتصارات الكرة الأردنية والمصرية والعربية كمدرب كبير يحظي بكل اعتزاز وفخر في نفوس محبيه مشيرا إلى المكانة الخاصة في الضمير الرياضي من خلال شخصية الأمير علي بن الحسين راعي الرياضة الأردنية والقريب من كل رياضي في الأردن هكذا لمست مدي حب الرياضيين بمختلف انتماءاتهم وحبهم لراعي الرياضة الأردنية الأمير علي بن الحسين لتظل الأردن شعبا وقيادة رمزا للسلام والوئام .

وحول انتخابات نقابة اتحاد كتاب مصر قال..نتيجة جائحة كورونا تم تأجيل انتخابات نقابة اتحاد كتاب مصر التي كان من المقرر انعقادها يوم ٣٠ مايو الماضي وسط تدابير احترازية وبعد عودة الحياة تدريجيا الي طبيعتها تقرر إقامة الانتخابات يوم ٢٨ اغسطس القادم والتي سوف اتشرف بخوضها...

واعرب عن أمله ان تشهد الانتخابات النقابية لاتحاد كتاب مصر حضور مكثف من الزملاء والزميلات. وحيا عبر وطن نيوز كل الزملاء لكل من يستطيع أن يساهم في تبني أفكار الزملاء والزميلات بروح العصر مؤكدا علي اهمية الدور الخدمي للنقابة اتحاد كتاب مصر ومدي الحاجة لدعم الكاتب والكاتبة وفق رؤية عصرية في زمن الإنترنت الذي تبلورت كثيرا من ملامحها اليوم ويعول إليها كثيرا من مزايا إيجابية تدعم مسيرة الزملاء والزميلات من إنشاء صحيفة إلكترونية تهتم بنشر أعمال الأدباء ورفع المعاش الشهري للكاتب بما يناسب طبيعية الحياة المعيشية .

واقترح من خلال وطنا نيوز والعمل علي استغلال الأفكار التي تساهم في تحويل المنتج الإبداعي الي ايضا منتج تسويقي يعود بالربح علي الكاتب والكاتبة من خلال إنشاء قناة الكاتب الفضائية والتي تجذب اعلانات داخل مصر وخارجها تعود بالفائدة المادية علي موارد الاتحاد المادية بل العمل علي توفير مسكن ملائم للكاتب من خلال مساكن الدولة باقساط ميسرة ولا يقل المسكن عن ١٠٠ م مربع .

وتضمن برنامجه الانتخابي المطالبة بشراء حافلة لنقل الكتاب الي أماكن الندوات والمصايف وتوفير فرص عمل للشباب من خلال موقع نقابة الكتاب في كل مجالات الثقافة والأولوية لأصحاب وأبناء المبدعين و ضم أعضاء نقابة الاتحاد الي نقابة الصحفيين أعضاء منتسبين فالكاتب والصحفي وجهان لعملة متشابهةاضافة الي التكريم اللائق لأعضاء الاتحاد سنويا من الذين بذلوا الجهد لخدمة الثقافة المصرية و تعميق روح الانتماء في شباب الاتحاد من خلال الدعم لهم والتواصل معهم و فتح النوادي لأعضاء نقابة الكتاب بتخفيص قيمة الاشتراكات من خلال برتوكول تعاون مع الأندية علي مستوي الجمهورية و زيارة المتاحف مجانا و تقديم الدعم المعنوي والمادي لأصحاب الظروف الخاصة من أعضاء الاتحاد .