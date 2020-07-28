الرئيسية | ادب و ثقافة جمعية العلوم السياسية تقيم ندوة تأبين للراحل كامل ابو جابر

وطنا اليوم- اقامت الجمعية الاردنية للعلوم السياسية ندوة تأبين للراحل الدكتور كامل ابو جابر ، بالتشارك مع كلية الامير حسين للدراسات الدولية تناولت سيرة وانجازات الراحل الكبير الدكتور كامل ابو جابر الوزير الاسبق واستاذ العلوم السياسية وعضو مؤسس للجمعية الاردنية للعلوم السياسية تحدث فيها كل من الدكتور محمد مصالحة والدكتور محمد اوبورمانز

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