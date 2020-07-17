رواية عذرا كوفيد 19 عائدون بلا أرواح

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عذرا كوفيد 19 ...عائدون بلا أرواح

الرواية الأولى التي صدرت في عصر الكورونا للروائية الأردنية أمل عبده الزعبي. الصادرة عن دار شهرزاد للنشر والتوزيع .و تقع الرواية في 237 صفحة من الحجم المتوسط . وتتحدث الرواية عن معاناة إنسانية في عصر الكورونا مملوءة بالأحداث الإنسانية وألم الغربة...غربة الوطن والأهل الممزوجة بألم فقدان الزوج والحبيب...

أردنيو الغربة تعارفا وتزوجا في مدينة كالفورنيا ونتج عن زواجهما ثلاثة أولاد داني ودورا وداليا وكانت حياتهم سعيدة الى أن جاء لهذا الكون فيروس كورونا الذي بعثر العائلة وتركها غارقة بأحزانها المتشابكة

عندما أصيب زوجها بهذا الفايروس وهو طبيب في مشفى بمدينة كاليفورنيا وزوجته سوزان تعمل كأخصائية تحاليل في مختبر ذاك المشفى.. هل تستطيع سوزان في خضمّ هذه الأحداث الهروب بأولادها من جحيم الغربة ..الهروب من أميركا والعودة إلى الأردن للنجاة بروحها وأرواح صغارها من هذا الوباء الذي قضى على زوجها، هل تتمكن من العودة بهم إلى بر الأمان.. إلى دفئ الوطن ورعايته .. ولكن!!

كيف العودة والوطن مغلق على نفسه لا مداخل لا طائرات لا رحلات، انه كالأم الرؤم حين تتقوقع على صغارها لتحميهم ... لكنها مصرة فهل تتمكن من الهروب والعودة بصغارها لتهنأ بدفء وطنها ورعايته .

عائدون بلا روح...

من المؤلفات الأكثر دفئا وأعمق مساحة في ثنايا الروح البشرية الرواية التي كتبت في عصر الكورونا فامتزجت بألم الناس وأوجاعهم هي الأكثر تحديا للواقع ومثابرة وتحمّل العقبات للوصول إلى الهدف، هي كتلة من التألق والتأجج بالعواطف والانفعالات التي سيلمسها القارئ في هذه الرواية الجديدة المميزة بغلافها المعبّر ( عذرا كوفيد ١٩ عائدون بلا أرواح.هي الرواية الاولى التي عاصرت جائحة كورونا ووثقت الحداث الداخلية والخارجية لهذه الجائحة ممزوجة باسلوب روائي تميزت به الكاتبة أمل الزعبي ...رواية جميلة تستحق منا القراءة والاهتمام.

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