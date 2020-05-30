تَــنَـــاقُــض

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تَــنَــاقُــض



_ " مَن تشعر به ، يشعر بك ، لغة الأرواح لا تُخطئ أبداً "

مقولة سَمِعتُها وزُرِعَـت بداخلي لكنَها لمْ تَنبُت ، ما زالت هذهِ العباره الأقرب لِروحي والأغرب.

عَالم الأرواح ، التخاطر، البرزخ،..

كلها مسميات تدُّل على التقاءِ الأرواح.

سألتها : أيا روحي، أَلَمْ تلتقي به؟!

أَلَمْ تُخَّبِرِّي عَنْ أَلَمِّي، عَنْ ضياعي، صمتي، حزني ، شتاتي، تعبي، مرضي، فرحي،. كسري، جُرحي؟!

أَلَمْ تلتقيهِ بعد؟!

أَم أنَّ هذهِ المقوله عند روحي أخطأت؟!

في كل الأحوال جميع طرقي تؤدي الضياع، لا سبيل للنجاةِ مِنَ الضيّاعِ.

_ يقول كارلوس زافون في أعظمِ وصفٍ للعُزلةِ، وقد اختصرهُ في سطرّين :

"لَمْ يحبنا العالم ولم يَسعنَا، وقد وسَعَتنا أرفف مكتباتِنا وَ حيّز غُرفتنا الضيّقه".

لَم أتخيل بأَنَ كارولوس زافون رجلاً صادقاً عندما نَطَقَ بهذِّهِ المقوله، ليس مِنْ المنطق ألا يتسع هذا الكون العظِّيم لي، وتَسَعُنِّي بِضّعَ وريقاتٍ في كتابٍ على رفٍّ مَلَأَهُ الغُبَارُ.. لَمْ أَكن واعياً لِمَا يقول.

لطالما كنتُ أقول في نفسي أنَّهُ يكذب.

لا أعلم مَا السبب الذي أودى بهِ لقولِ هذِّهِ العباره، لكنهُ يكذب.

فهمتُهُ.. فهمتُ مَا يقول.. فهمتُهُ الآن بعد 20 خريفاً من عُمري جيداً.

اعذرني لما قلت في نفسي ، وبما اتهمتُك مِنَ الكذبِ.

هذا الكون لا يتسع لي، إِنَّهُ مُحقٌ.

إنَّ الأرضَ يا مثيلنا لا تتسع لروحٍ منهكه، إِنَّمَا الأرضُ لروحِ محاربه، وأنا روحي سلَّمَت أمرَهَا.









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