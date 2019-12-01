وطنا اليوم-عمان:كرمت جمعية خليل السالم الخيرية بالتعاون مع جمعية نادي خريجي خضوري الفائزين بالدورة السادسة لجائزة خليل السالم للتأليف والبحث والإرشاد الزراعي في فئة أفضل برنامج إرشادي زراعي وأفضل بحث عملي وأفضل كتاب، وسلمت الجوائز في حفل إعلان النتائج في جامعة البترا.

وقالت مديرة جمعية خليل السالم الخيرية حلا الجرف "أصبحت الزراعة بمفهومها العالمي والواسع، الضرورة الملزمة والسلاح الواقي لأي دولة في أمنها الغذائي، وتأمين أفضل الوسائل نحو تطوير وابتكار الطرق والوسائل التي تعمل على زيادة المحاصيل وتحسين جودتها والتقليل من كلف الأيدي العاملة، وتطوير مهاراتهم"، مضيفة أن استحداث الجائزة جاء "لتكريم ثلة من الباحثين والمختصين في مجال العلوم الزراعية وتقديرًا لكل من ساهم بالبحث أو الإرشاد في المجال الزراعي".

تكونت لجنة التحكيم من كل من الدكتور عبد الله الموسى والدكتور بسام صنوبر والدكتور دوخي الحنيطي، وأشار الموسى إلى تنافس 25 عنوانًا ضمن فئات الجائزة الثلاث وهي فئة "أفضل برنامج إرشادي زراعي"، وفئة "أفضل بحث علمي في الإنتاج النباتي والوقاية والإنتاج الحيواني والوقاية والتغذية والتصنيع الغذائي"، وفئة أفضل كتاب في "الإنتاج النباتي والوقاية والإنتاج الحيواني والوقاية والتغذية والتصنيع الغذائي".

وحصل المهندس قتيبة عبيدات على جائزة الفئة الأولى لأفضل برنامج إرشادي زراعي بعنوان "تحسين إدارة بساتين الرمان ومكافحة آفاتها وتصنيع منتجاتها"، وفاز مناصفة في الفئة الثانية بحث الدكتور بلال عبيدات والمتعلق بـ"استخدام مخلفات الزيتون والخميرة كملحقات لتغذية أغنام العواسي" وأيضًا بحث مقدم من الدكتور أيمن الرواجفة والدكتور إيهاب الشمايلة والدكتور محمد اربيحات حول "إيجاد مركبات معقدة لإنتاج السماد النباتي في التربة ببطء".

جاءت جائزة الفئة الثالثة لأفضل كتاب مناصفة بين الدكتور نزار حداد لكتابه بعنوان "إدارة المناحل"، وكل من الدكتور مصطفى قرنفلة وليلى الخطيب لكتابهما "نباتات الزينة المزروعة في الأردن والبلدان المجاورة".

وشهد حفل تقديم الجوائز حضور عدد من أعضاء جمعية نادي خريجي خضوري أبرزهم رئيس الجمعية ووزير الزراعة الأسبق المهندس أحمد آل خطاب، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران.