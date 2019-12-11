هو من هناك.. هو من هنا

بقلم مصطفى بشارات*

بدا كل الذين التقيتهم ضمن برنامجي الاذاعي (من هناك)*، كما لو أنهم (قرأوا على شيخ واحد) ! كانت الكتابة لدى الجميع المعادل الموضوعي لفلسطين – فلسطينهم – التي لم يعايشوها ماديا؛ فلجأ البعض إلى التعبير عنها شعرا، تارة، وآخرون إلى بنائها رواية، تارة أخرى، إلى غير ذلك من فنون الإبداع كل حسب ما يتقن، وهكذا تابعوا الحلم ولا يزالون على أمل لقاء هذه الـ (فلسطين)، المعشوقة الوحيدة عندهم، رغم تعدد البلاد التي عاشوا فيها وأحبوها؛ لأنهم، في الحقيقة، لم يعايشوها ويحبوها كما ينبغي للعيش والحب أن يكونا أو كما يفهمهما المبدعون!

***

الجميع، جميع الشعراء والكتاب والصحافيين والفنانين والنقاد والأكاديميين الذين التقيتهم وأبدعوا لفلسطين وعنها، انطبق عليهم ذلك بشكل أو بآخر، وينسحب هذا الأمر على الأستاذ الدكتور محمود أحمد السلمان، والذي كان ضيفي في الحلقة 18 من البرنامج، وإن بشكل مختلف.

***

اختلاف قصة السلمان، الكاتب والباحث والأكاديمي الأردني، جاءت من ثنائية الحب الذي ظل يتنازعه منذ تفتحت عيناه على الحياة، ولا يزال. كان في الصباح يصحو على صوت والديه وهما يتحدثان عن قصص وقعت في طيرة حيفا – قريتهما التي كانت تستلقي على تلة (فرش الزلاقة)، تتنفس الهواء العليل القادم من كتف البحر الذي يطل عليها، يطلع الصبح على أهلها كل نهار، بشكل طبيعي، وكذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فظلوا كل ليلة، بعد أن يكتفوا من جلسات السمر، يخلدون للنوم هانئين بلا مشاكل تنغص عليهم أو كوابيس تزعجهم، إلى أن جاء ذلك اليوم من عام 1948، ومن يومها (انقلبت الآية)!

***

هاجمت العصابات الصهيونية، في ذلك التاريخ المشؤوم، طيرة حيفا وهجرت قسما من أبنائها وقتلت قسما آخر بينهم ثلاثة أفراد من عائلة السلمان – خليل وعيسى ورومية –فوري الثلاثة (هناك) تحت شجرة الخروب؛ لكنهم ظلوا (هنا)، في اربد، مع محمود وباقي أفراد أسرة الحاج أحمد الذي أنجب مجددا، وتناسلت عائلته وامتدت في هذه المدينة التي هجر إليها، واحتل البكر فيهم، وهو خليل الذي استشهد (أيام البلاد- قبل النكبة)، اسم شقيقه صالح في (الزمن الحاضر-بعد النكبة)، بينما أصر أبو خليل على منح الحياة من جديد لابنيه الآخرين الذين استشهدا مع خليل؛ فأطلق اسميهما – عيسى ورومية – على أول ولدين أنجبهما بعد صالح أو خليل، كما أصبح يدعى!

***

كأن الزمن توقف عند الوالد أحمد السلمان؛ فأيامه الجميلة، وذكرياته الأثيرة، هو وزوجته الحاجة آمنة عمورة، لا تزال (هناك)، في الطيرة؛ لأنهما غادراها وكانا كبارا في السن وقت الهجوم؛ فظلت هذه الذكريات تطاردهما (هنا)، في اربد، لم تخفهما لأنها لم تكن موحشة حتى ذلك اليوم المشؤوم، بل كانت مفرحة على الدوام؛ لذلك ظهرت وكأنها تداعبهما كما الخدر اللذيذ وهو يسري في العيون النعسى، وبقيت كذلك ترافقهم حتى فارقا الحياة، رحمهما الله!

***

لم يعد الشهداء، يا دكتور محمود أحمد السلمان، كما قال الطاهر وطار؛ لأنهم لم يذهبوا أصلا ليعودوا: (خليل) احتل اسم (صالح)، و (عيسى ورومية) أصبحا (هنا)، في اربد، وخلفا طيفي أخويهما، (هناك) في الطيرة، تحوم روحيهما فوق شجرة الخروب؛ كأنه لا مفارقة البتة في منطق الدراما التي تعرضها بعض المسلسلات عن الميت الذي يحيى مجددا والمفقود الذي يعود بعد استحالة اللقاء، ولا في أطروحة الأساطير التي يرددها أهل بعض بلدان أمريكا اللاتينية ممن يؤمنون بتناسخ الأرواح، فطائر الفينيق الفلسطيني ينبعث من الرماد، وفلسطين، أرضا وناسا ومقولة، حاضرة في المكان والزمان والعنوان، رغما عن الغريب الذي يحتل الآن أرضها، وكما أثبتت لكل الغزاة الذين هاجموها على مر التاريخ !

***

كل ما سلف عبر عنه، بتدفق وانسياب ابتعد عن أي تنميق، الأستاذ الدكتور أحمد محمود السلمان في روايته (لقاء البحر)، وفي قصته (قصة مأساة طيرة حيفا)؛ ذلك لأنه عاشه وعايشه ولا يزال يقتات عليه. وجدته موزعا بين (هنا) و (هناك)، يتنازعه حبه لـ (الطيرة) تماما كما لـ (اربد). جنسيته أردنية، وكما أحب الأردن وانتمى إليه فإنه يشعر بنفس المقدار من الحب والانتماء لفلسطين. قال لي " لو لم أكن أردنيا ولا فلسطينيا، بل من بلاد الأسكيمو، وسمعت بهذه القضية – قضية فلسطين – فإنني سأتعاطف معها (...) لأن أي شخص صاحب مبدأ وضمير لا بد أن يعشق فلسطين باعتبارها قضية إنسانية". لقد كتب السلمان عن طيرة حيفا واربد بذات المقدار من الحب؛ لأنه كان يكتب بقلبه، ولزيتون لواء بني كنانة (في الأردن) عنده، نفس مذاق زيتون الحارة القبلية (في فلسطين)، وخلال هذه التراجيديا-الملحمة، شكل شاطئ بحر يافا، والذي لم يره محمود في حياته، جزءا من شخصيته؛ لذلك عندما عاد ذات يوم إلى (طيرة حيفا) لم يشعر البتة بأنه غريب عليها أو أنها غريبة عليه، علما أنه لم يولد فيها ولم يزرها من قبل. لقد كان البحر أليفا إليه، حتى أنه عرف شكل السمك الذي يسبح في مياهه رغم أنه لم يشاهده بأم عينيه. كانت أسماء الأماكن التي عرفها من والديه – أثناء أحاديث الصباح – كفيلة وحدها بتعريفه عليها، وجعله يتيقن أكثر، بل ويحس، أنه ينتمي إلى (هناك): إلى مرج ابن عامر، والهادار، ووادي النسناس!

***

من اللحظة الأولى التي وصل فيها السلمان إلى طيرة حيفا، شعر بأن الأرض التي وطأتها قدماه، إن لم تكن لأبيه فإنها ستكون لعمه، وإن لم تكن لكليهما فلجار لهما، وإن لم تكن، لا لهذا ولا لذاك، فإنها ستكون لأي طيراوي عرفه أو سمع عنه أو (أراد أن يقوس البحر لأن أمواجه تجرأت ولامست أقدام حبيبته)، كما قال، في المجاز، ابن قريته الشاعر والمثقف الأردني الكبير حيدر محمود!

***

لم يشعر محمود أحمد السلمان، وكان يتحدث معي بكل عفوية وبساطة وصدق، بغربة مع المكان، بل شعر بعشق لكل شيء، حتى النمل الذي رآه في الطيرة لم يكن نملا بالمعنى الحقيقي الذي نعرفه؛ لأنه يعود إلى (أيام البلاد)، إلى ذلك التاريخ الذي كان فيه والداه (هناك) حيث أحبا البحر فأحبهما، وعشقا طيرة حيفا فبادلتهما نفس القدر من العشق!

***

حب السلمان لفلسطين لم يقتصر على أهلها ومائها وهوائها وترابها وشجرها، بل امتد ليطال لهجات أهلها، وخلال ذلك ظلت طيرة حيفا في مركز اهتمامه فدرس (صوت القاف) عند (الطيراوية)، وأصبحت لهذا الأستاذ الجامعي المتخصص باللغة الانجليزية دراسات وأبحاث في مجال اللهجات الاجتماعية ربط فيها بين اللغة والمجتمع، وهو يقول في السياق "من الصعب أن تتحدث عن اللغة بمعزل عن المجتمع"، وأكد أنه "ليس هناك صوت مهم وصوت أقل أهمية (...) وأن "المعاني الاجتماعية للأصوات تعتمد على المكان" واهتم بلهجات القبائل في المملكة العربية السعودية واعتبر أنها "من أغنى المناطق في تنوع اللهجات" وأعرب عن عشقه للهجة البدوية لأنها تذكره بامرء القيس والمتنبي، وذهب إلى تونس ودرس اللهجات فيها، كما ذهب إلى المغرب وقال إنها "فسيفساء لغوية (...) وبأن (اللغتين العربية والأمازيغية هناك تكملان بعضهما بعضا".

***

وفي ثنائية الحب التي بقيت تلازمه لم يفقد السلمان صلة الوصل التي تربط بين (أناه الأكاديمية) و (أناه الروائية) فبينما، كان عقله في دائرة اللغة الانجليزية، كما يقول، بقي قلبه في دائرة اللغة العربية، أما الرواية فينظر إليها باعتبارها الإنسان في كل تفاصيل حياته "هي كل واحد فينا" على حد وصفه.

***

باختصار، لا يبسط أو يبتسر، بدا لي الأستاذ الدكتور محمود أحمد السلمان كإنسان عاشق، لاربد كما لطيرة حيفا، وللغة الانجليزية كما للغة العربية، كما ظهر بصورة أنثروبولوجي دارس للمكان كما يستحق الدراسة.. وكما أخبرني فهو (من هناك) كما هو (من هنا).. حتى حينما كان في الطيرة لأول مرة حن لاربد؛ كأن قلبه عمل كجسر معلق بين حبين!