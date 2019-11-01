وطنا نيوز -"إشهار كتاب" كلمات مبتورة" في المكتبة الوطنية"

الرئيسية | ادب و ثقافة "إشهار كتاب" كلمات مبتورة" في المكتبة الوطنية"



يقام في تمام الخامسة من مساء يوم الثلاثاء القادم و الموافق 26/11/2019 في المكتبة الوطنية و برعايه من الشاعرة الدكتورة هناء علي البواب حفل إشهار وتوقيع كتاب "كلمات مبتورة" للكاتب محمد حسين الصوالحة الصادر عن دار الغاية للنشر والتوزيع ويشارك في الحفل الذي تدير مفردداته الروائية عنان محروس كل من :

الشاعر الدكتور علي غبن

الشاعر والناقد عبد الرحيم جداية

الروائي محمد فتحي المقداد

تصوير الحفل / الفنانة المصورة نور الباز

جدير بالذكر ان كتاب كلمات مبتورة يقع في 136 صفحة من القطع المتوسط حملت العديد من النصوص التي تراوحت بين قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر والنص والقصة القصيرة جدا .

صمم غلاف الكتاب الفنان السوري عماد المقداد

صف وإخراج الروائي السوري محمد فتحي المقداد .

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