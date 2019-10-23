مناهج الاحتلال .. عمر بن الخطاب هو من احتل دولة العبرية

وطنا اليوم-عمان:قالت مدير عام وحدة شؤون القدس في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ديمة السمان إن الاحتلال اعد خطة خمسية لتغيير المناهج في القدس المحتلة، وإلزام الطلبة الفلسطينيين بدراستها.

وأضافت أن مناهج الاحتلال التي ستفرضها، وفق خطتها المعلنة، تحمل سردية صهيونية، فمثلًا، في هذه المناهج سيرد أن عمر بن الخطاب هو الذي احتل "الدولة العبرية"، مقابل ذلك سيفرض على الطلاب الفلسطينيين دراسة دروسًا تتعلق بالمحرقة، ناهيك عن شطب كل ما يتعلق بفلسطين وتاريخها، وشطب كل ما يمت بصلة للتحرير والجهاد وخلافه من التعابير المتعلقة بالصراع مع دولة الاحتلال.

وأشادت السمان بدور الأردن في دعم الصمود الفلسطيني، وفي رفع سوية التعليم، واعتبرت أن مبادرة جلالة الملكة رانيا العبدالله "مدرستي فلسطين" إنموذجًا حيًا لدور الأردن في دعم قطاع التعليم في فلسطين، ناهيك عن تدريب المعلمين.

وتناولت السمان دور السلطة في مواجهة مخططات الاحتلال، غير أنها أكدت ان السلطة لن تتمكن من القيام بدورها في المواجهة من دون دعم الأردن والدول العربية.