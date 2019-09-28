أمنحونا جزء من حقوقنا

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المعلمين في الاْردن زيادة الرواتب لهم خيانة أم بناء للوطن !!

بقلم: احمد الميالي

من يقرأ العنوان سيُصدم ويتعجب ويطرح الف سوْال هل فعلا ان زيادة رواتب المعلمين هو ترف زائد ولا يستحقون !؟

وانا طبعا تعمدت وضعت العنوان كي ألفت نظركم لهذه الطبقة المظلومة جداً

لا ادري هل يحتاج هذا الى سوْال ام مشورة من أحد هل يحتاج أن نبين مكانة المعلم بين باقي طبقات المجتمع وما هو دوره وماذا يقدم وماذا يُنتج !؟

تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة تُطرح والمشكلة هي حينما يشتكي المعلم من سوء معيشته وحالته وقلة موارده نجد الكل يصطف ضده وكأنها حرب ضروس وحملات تشويه كبيرة تنال من قُدسية المعلم ومكانته ودوره في المجتمع كل هذه الحرب للأسف لمجرد مطالبته بزيادة طفيفة لا تتعدى الفلسات في راتبه الشهري المتشظي بين ضرائب وبين صعوبة المعيشة وبين العائلة وبين ان يكون كاملاً امام تلاميذه بهيبته

كل هذه الحرب التي تُشن ضده لانه يحصل على عطلة صيفية لا تساوي مقدار الجهد والتعب والمشقة التي عاناها على مدار تسعة أشهر من أجل ان يقدم للمجتمع جيلاً بناءاً وصحيحاً من شوائب الدُّنيا

نستثقل الدراهم التي ستُعطى لأبٍّ تحمل وتجشم عناء ابنائنا بمزاجاتهم المختلفة وادمغتهم وتفكيرهم وإفرازات العائلة السلبية والمجتمع

ليقوم المعلم بعملية تنقية لهم ليصحح الصحيح ويوضح الصائب ويبتر الطالح ويعالج الخطأ بحكمة وعاطفة أبوية او بعاطفة ام رؤوم لمعلماتنا الحكيمات اقصد

أذاً لا تلوموا المعلم حينما يهدر جزءاً من كرامته في سبيل ان يجد عملاً آخر ليعين راتبه المريض والذي قد لا يوصله الى نهاية الشهر لا تلوموهم ان قدموا دروساً خصوصية في سبيل زيادة دخلهم الضعيف

ولا تقارنوا المعلم مع اي وظيفة اخرى لا تقارن المعلم مع الجندي او الشرطي او غيره خذّ مكانه أولاً وستعرف مدى عِظَم المسؤولية المناطة بهم خذّ مكانهم وستعرف انهم مدرسة بداخل مدرسة خط مكانهم وستعرف لولاهم لما وصلت لا انت ولا غيرك ولا أبناؤك الى ما وصلتهم اليه

من الجدير بالذكر اذا أردتم الحقيقة فحينما يطلب المعلم في مجتمع زيادة في راتبه ونرى كم الهمجية التي يجابه بها مطلبه فأقرؤا على التعليم وعلى تفكير السلام

للشعب مجانية التعليم وللمعلم الحقّ في ان يعيش كريماً من اجل ان ينتج

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