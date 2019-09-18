الرئيسية | ادب و ثقافة رسالة لكل أُنثى

بقلم : أريج صافي

هل ما زالت روحك شابة ؟

هل ما زلتِ تحبين الحياة ؟

اذاً عليكِ بذاتك ، عليك بإنجاز شيء من أجل نفسك ..

عندما تتصفحين مواقع التواصل الاجتماعي لا تجعلي هدفك فلان وفلان لا تبحثي عن احد لا تنتظري احد ، غوصي لعمق الشيء الاهم ، اقرئي عن حياة الصالحات و عن قصص الأنبياء و عن الصبر والمثابرة ..

اقرئي عن إتيكيت الحياة و ادب الحوار و اسلوب الحديث و لباقة الحضور

اقرئي عن الجنة والنار و الحساب والعقاب و عن الخير والشر

اقرئي عن انثى صنعت نفسها و اخرى اثبتت ذاتها و اخرى بذلت نفسها لغيرها ..

اقرئي عن الإيثار و الكرم و عن الحب .. حب الله والناس والأهل

ابحثي عن كتب السعادة وتطوير الذات

اقرئي عن نفسك فقد تجدينها في أحد الشخصيات العالمية ..

لا تجعلي يومك يذهب وانت تشاهدين فلم بلا هدف او مسلسل تركي يروي قصة خياليه لا تحلمي بصاحب الحصان الابيض فهو حتماً قادم و فرضا لم يأتي فانت مكتملة بدونه .

انت مخلوقة استثنائية وجدت على كوكب الارض لتبحري في طيات الارض ، لتغوصي في عمق وديان الحياة و تتسلقي قمم الابداع و تجني ثمار تعبك .

انت لا شبيه لك فاصنعي نفسك

اتركي الأحلام و الاوهام الفارغة

وتعلقي بحلم مميز و اسعي اليه

اقتنعي انك سوف تصلي لما تريدين اقتنعي من داخلك و ابتسمي دوماً ..

رددي دوما عبارة

"نحن صُناع السعادة"

واعملي بها عندها سوف تتألقين و يفوح شذا نجاحك في كل مكان ..

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