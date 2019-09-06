عادات وتقاليد تقتلنا

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( جرائم الشرف بين الشرف المزيف ورصاصة التقاليد )



بقلم : أحمد الميالي

يصعب ان نلم بموضوعٍ خطيرٍ كهذا تتجذر فينا تقاليده وأعرافه من الأزل ونحن نقف مكتوفي الأيدي لصعوبة التغيير قوانينه التي تأصلت وتجذرت بالمجتمع وأصبحت جزءاً منه

وفي ضَل وجود القوانين الإلهية التي سُنت من القران الكريم ومن السنة النبوية وحتى وجود القوانين الوضعية

تجد المجتمع يتملص من كل هذه القوانين لينصاع بقصدٍ او من دون قصد من كل تلك القوانيين التي تنظم سير حياتنا وتجعلنا نشعر بان هناك نظام يسيرنا في طريقٍ صحيح يحترم آدمية الإنسان ويكرمه ويجعله منزه عن قانون الغابة

اما حينما نطلق العنان لكل أهواءنا الفطرية وردات فعلنا التي تغلب العاطفة على العقل تؤدي تلك التصرفات الإندفاعية التي تطبعت مع الوقت من الاعراف والتقاليد وأخذت طبيعتها منه وشرعيتها ايضا منه

لو عدنا للزمن ألذ كي سبق إرسال النبي محمد (ص) سنجد ان الأعراف وما تقلد المجتمع لفعله هو وأدِّ البنات لشعورهم بالعار من ولادتهن ونجد كيف الاسلام تصدى لهم وكيف حارب الرسول الكريم محمد (ص) تلك العادة المقيتة التي تسلخ الإنسانيه آدميته وتجعله حيواناً صرف بلا مشاعر ولا سبيل للوجود

كيف نستطيع ان نتخلص من هذه التراكمات القبلية التي أدت لمجتمعاتنا ان تتشظى وتتهشم وهنا ان لا ادعو للحرية المفرطة التي تفقد المجتمع هويته امام اي تجدد حضاري

بل ادعو الى تقنين هذه العادات والرجوع للقران الكريم والسنة النبوية وللقوانين التي تتوافق مع العقل والمنطق والشارع والدين وآدميتنا

لذلك يجب على المجتمع ان يحدث ثورة تجاه بعض الاعراف التي قد تودي للقتل ظلماً وانتقاماً من نفس بريئة لا ذنب لها الا انها تعاملت مع مجتمعها تعاملا طبيعيا أدت الى مشكلة كان بالإمكان ان تُحل بأبسط الحلول وصلت وللاسف الشديد الى ازهاق روح إنسان كرمه الله وجعل له عقل يسِّنُ به قوانين تُحييه لا تقتله !!

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