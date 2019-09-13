الرئيسية | ادب و ثقافة اتحاد الكتاب والبيت العربي يقيمان مهرجان الشعر الفصيح

وطنا اليوم-اقام منتدى البيت العربي الثقافي واتحاد الكتاب الاردنيين مساء امس الاربعاء في اتحاد الكتاب الاردنيين مهرجان الشعر الفصيح الاول

الذي شارك فيه نخبة من شعراء المنتدى والاتحاد بقصائد وطنية وغزلية ووجدانية وسط حضور لافت من الكتاب والشعراء والمثقفين

ابتدأ المهرجان بكلمة ترحيبية من سعادة الاستاذ عليان العدوان بارك التوأمة بين الاتحاد والبيت العربي ورحب بالحضور

وكلمة من سعادة الاستاذ صالح الجعافرة رئيس منتدى البيت العربي شكر فيها اتحاد الكتاب على الاستضافة وشكر المشاركين والحضور

وقد شارك في المهرجان من شعراء منتدى البيت العربي

الشاعر عبد الرحيم جداية

الشاعر عبد الباسط الكيالي

الشاعرة اميمة يوسف

الشاعر احمد الدقس

الشاعر زكريا الطردة

ومن شعراء الاتحاد

الشاعر فريد التميمي

الشاعر راكان المساعيد

الشاعر فوزي العابد

الشاعر د. فتحي عبد الله

الشاعر جمال حرب

وادارة الشاعر ماجد النصيرات

وفي ختام المهرجان كرم سعادة الاستاذ عليان العدوان وسعادة الاستاذ صالح الجعافرة المشاركين

هذا وقد اكد الطرفان ان هذه ستكون البداية لفعاليات مشتركة بين اتحاد الكتاب ومنتدى البيت العربي من شأنها زيادة اواصر المحبة وتفعيل حراك ثقافي يصب في خدمة الوطن



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