وطنا نيوز -"قبائل وعشائر البلقاء وقبائل وعشائر أردنية أخرى" للكاتب محمود الشيبي

الرئيسية | ادب و ثقافة "قبائل وعشائر البلقاء وقبائل وعشائر أردنية أخرى" للكاتب محمود الشيبي

وطنا اليوم-صدر اخيرا كتاب بعنوان "قبائل وعشائر البلقاء وقبائل وعشائر أردنية أخرى"، للكاتب محمود الشيبي.

ويعرض الكتاب الذي يقع في اثني عشر فصلا لتاريخ البلقاء القديم والحديث، والعشائر والقبائل التي قطنتها على امتداد التاريخ حتى اليوم، والأحداث التاريخية التي شهدتها هذه المنطقة، انطلاقا من أهمية موقعها على طرق التجارة العابرة من الجزيرة العربية إلى الشام.

ويحاول الكتاب توضيح الحدود الجغرافية للبلقاء وفق ما اجمعت عليه كتب التاريخ، مبينا أن هذه الحدود كانت تصل بين بلاد الشام والجزيرة العربية، وفي نطاقه تقع باديتا الشام والجزيرة العربية.

كما يرصد الكاتب تاريخ البلقاء منذ الفتح الإسلامي، مرورا بالخلافة الأموية ثم العباسية، وما تلاها من ممالك ودويلات وإمارات إسلامية.

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