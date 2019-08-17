الرئيسية | ادب و ثقافة الاعلان عن جائزة حبيب الزيودي الثقافية

وطنا اليوم-أعلنت الدائرة الثقافية في أمانة عمان عن اطلاق جائزة حبيب الزيودي للشعر الفصيح والنبطي لعام 2019 بهدف دعم المواهب الواعدة. وأكد مدير الدائرة ثامر الشوبكي أن الجائزة هي دورية تهدف إلى تشجيع الحركة الشعرية في الاردن من خلال البحث عن المواهب الصاعدة بين جيل الشباب وحثهم على تنمية موهبتهم واخراج افضل ما لديهم في اجواء تنافسية محفزة.

وتحمل الجائزة اسم الشاعر الاردني حبيب الزيودي، تقديرا وتكريما لما قدمه الراحل في مجال الشعر من قصائد في حب الوطن والانتماء.

وارتأت الدائرة، أن يكون عمر المتقدم دون اربعين عاما، بمشاركة تتضمن قصيدة واحدة او ديوان واحد مشترطة في الديوان ان يكون صدوره خلال السنوات الثلاث الأخيرة مع عدم حصول القصائد أو الدواوين على جوائز سابقة.

وتخصص ثلاث جوائز لثلاثة دواوين قيمة كل جائزة 1000 دينار، وثلاث جوائز لثلاث قصائد، الاولى بقيمة 700 دينار، والثانية 500 دينار، والثالثة 300 دينار. كما خصص للشعر النبطي خمس جوائز، الاولى بقيمة 800 دينار، والثانية 700 دينار، والثالثة 600 دينار، والرابعة 500 دينار، والخامسة 400 دينار. ويبدأ استقبال الطلبات والمشاركات منذ اليوم السبت وحتى 7 أيلول على عناوين الدائرة الثقافية جاليري راس العين فاكس رقم 064756182 أو البريد الإلكتروني thamer.alshawabkeh@ammancity.gov.jo thamerms78@yahoo.com.

ويمكن للمتقدم تقديم الطلبات لقسم حبيب الزيودي الواقع في جبل الجوفة وعلى فاكس رقم 064734489وتسلم الدواوين لدى الدائرة الثقافية جاليري راس العين او بيت حبيب الزيودي للشعر.

--(بترا)

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