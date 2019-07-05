 وطنا نيوز -'بلادُ الـعُـرْبِ أَوطاني" لـ علي فواز الدويري
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'بلادُ الـعُـرْبِ أَوطاني" لـ علي فواز الدويري
التاريخ : 21-07-2019 05:44:52 المشاهدات: 397

رَبـيــعُــكَ مَـوْطِـني أُسُّ المَعَـــالي 

خَـيَــالٌ بَـاتَ وَشْـــماً فــي خَــيـَالي

فَــذِهْــنِي شَـــارِدٌ فـي كُــلِّ بَــحْــرٍ

وَقَـــلْــبي هَـــامَ في شُــمِّ الـجِــبَـالِ

وَفـي وَادِيـــكَ ذِكْـرى مِــنْ شَـبـابٍ

قَــدِيــــمٍ لا يُـجِــيــبُ على سُــؤالـي

سُـؤالي عَـنْ طُـيـورِ الـحُـبّ كـانَـتْ

رَسُــــولـي لِـلْــعِـتَــابِ وَلِـْلـوِصــالِ

فَــحَــدِّثْــنـي بِــأَلْـــوانِ الـــزُهـــــورِ

وَمــا فَـعَـلــَتْ بِــِها سُـــودُ الـلَـيـالـي

وَكَـيْـفَ غَــدا الـهَـدِيــلُ بِـها نَـعِــيـقاً 

وَمــاتَ الـحُـبُّ مِــن سَــهْـمِ اغـتـيالِ

وَمَـنْ شَـنَّ الـحُـروبَ عـلى الـجَـمالِ

فَــبـاتَ مُــقَــطَّـعِ الأَوْصــالِ بــــــالِ

يَـــصُـــبُّ الـمالَ فـي قَــلَـمٍ رَخـيـصٍ

أَضَـــلَّ الــنـاسَ فــي قِــيــــلٍ وَقـــالِ

مـَـزَجْــتُــمْ مــالَـكُـمْ فـي شَـأْنِ حُـكْـمٍ

فَـأَضْحى خَــانَ نَـصْــبٍ وَاحْــتِــيـالِ

ضَــلالٌ لا يُــحَـكَّــمُ فــيـــهِ عَــــــدْلٌ 

وَلا يُــــبْــدي بِــأَخْـــلاقِ الـــرِجـــالِ

ثَــقِــيــفٌ فــي الـهَــوامِشِ قَـدْ تَـخَـفّى

وأخَــرُ فـــي إِســـارٍ واعْـــتِـــقــــــالِ

"بِـــلادُ الـعُــرْبِ أَوطـانـي" ثَــكَـــالى

يـَــفُـــورُ الــدَمْـــعُ فــيــها بِــالـتَــوالي

مِـــنَ الـشـــامِ لِــبَــغْـــدادٍ دِمــــــــــاءٌ 

وَنــــَارُ طَـــوائِــفٍ ذَاتُ اشْـــتـِــعَــالِ

وَقَــاهِــــرَةُ الـــمُـعِــــزِّ لَـــها عَــويــلٌ

عـــــــلـى مَــجْــدٍ وَأيـَّـــــامٍ خَــــــوالِ

وَفـي الــيَــمَـنِ الـسَـعـيــدِ رِيـاحُ حِـقْـدٍ 

تَــقَـاذَفَــهُ الــجَــنُــوبُ مَـــعَ الــشَــمالِ

وَفـــيـــنــا كُـــلُّ جَـــبّـــارٍ عَـــنــيـــفٍ

وَلا نَـــــدْري يُــخــاصِــمُ أَو يُــــوالــي

يُــهَــلْهِــلُ شَــعْــرَهُ بِــلَــبــوسِ دِيــــــنٍ

وَيَــغْـــتــالُ الـصَــلِــيـــبَ مَـعَ الـهِــلالِ

وَأخَـــرُ يَـــرْتَـــدي تِــلْــكَ الــنُـــجـــومِ

وَأَدْفَــــعُ مَــهْـــرَهــا مِــنْ حُــرِّ مـالــي

يُـــصَــوِّبُــهـا رَصــاصـاً فـي الصُــدورِ

وَيَـــجْــعَــلُــهـا دِمــــاءً فـــي جِـــــــدالِ

وَإِعْـــــلامٌ تَــــــواطَــأَ لـلـيَــــهــــــــــودٍ

وَيَـــخْـــلِــطُـــها حَـــرامــاً فــي حَــــلالِ

وإنْ تَــشْـكُـو يُـجِــيــبُــكَ كُـــلُّ طِـفْـــــلٍ

لِـمَ الـشَــكــوى فَــحـالُـكَ مِــثــلُ حـالـي

فَــلَــَمّــا أَشْـعَـــلـوا شَــمْــعَ الــضَـحـايا

تـَحَـــوَّلَ حُـــلْــمُــنــا لِلْإِرتــــحـــــــالِ

سَـئِــمْــتُ مِـنَ الـمُـقـامِ وَقُـلْـتُ أَمْـضِـي

وَأسْــعــى فــي الـحَــيــاةِ وَلا أُبـالـــــي

لَـعَـــلَّ اللَهَ يُـــبْــدِلُ مِـــنْــــهُ طَـــــــوْراً

فَــحَـــرْبٌ ثُــمَّ سِـــلْــمٌ فــي سِــــجـــالِ

فَــنـــادانــي حَـزيـــنُ الـصَوْتِ وَيْـحَـكْ 

يَــمِــيـنِي هَـــاجَ فَانْــكَـسَــرَتْ شِــمالـي

وَمـــادَتْ بِــــي رَوَاسٍ مِــــنْ جِــــبـالٍ

أَلــَسْــتَ تــَرَى عَــنَــائِـــيَ وَاعْــتِـلالي

فَــإِنْ تَــسْـــلُــو وَتَــهْـجُـــرُ فِـــيَّ أُمّـــاً

فَــإِنِــّي مِــنْ وِصـــالِكَ غَــيــْرُ سَــــالِ

وَمَـــنْ لـــي غَــيْــرَهُــمْ أَبْــنــاءُ قَـلْـبـي 

فَــقَــدْ أَرْضَــعْــتُــهُــمْ لَــبَــنَ الـنِـضـالِ

أَتَــرْحَــلُ عَـــنْ مَـكـارِمَ مِــنْ صُـمـودٍ

لِــتَـــسْــكُـنَ بَـــيْـــــــنَ ذُلٍّ وَابْـــتِـــذالِ

وَتَـــتْــرُكُــنِــي سَــقِــيــــمـاً لِـلـذِئــــابِ

وَمَــلْــهًــى لِــلــطُــغــاةِ وَلِــلْــمُــغَـــالِ

فَــمَــا بــَلَــــغَ الـعِــتــابُ الــقَــلْــبَ إِلاَّ 

وَقَــدْ هَـبَّ الــفَــوارِسُ مِـــنْ عِـــقـــالِ

أنـا الْــعَـرَبـيُّ مِـيـزاتـي فَــسَـجـِّـــــلْ

بُــنــودُ الْــحَـقِّ تَـخْـفِـقُ فـي الأَعـالـي

شَــهــيــدُ الــقُــدْسِ سَـمَّـتْــنـي المَـنايا 

وَيَــقــتُــلُـني الـخُــنـــوعُ بِـــلا قِــتــالِ

أَسُـــومُ الـــبَـــغْـيَ أَلْــــوانَ الــعَــذابِ 

وأَسْـــقِــيــهِ الــحَــمِــيــمَ مِــنَ الـنَـكالِ

فَــكُــفَّ الــسُـــمَّ عَــنْ طُـهْــرِالـبِـــلادِ 

مَــكَـانُــكَ فـي كِــتــابِ أَبــي رِغــــالِ

سَــأَبْــنِــي مَــا تَــقَــوَّضَ مِـنْ حِـمـــاهُ 

بـِـحَــبْــلِ اللهِ يـــا خَــيْـــرَ الــحِـــبــالِ

فَــهَــيَّــأتُ الــمَــنــاكِــبَ راسِـخــــاتٍ 

لِأَهْــــوالٍ وَأَحْـــــمــــالٍ ثِـــــــقـــــالِ

طَــوَيْـــــتُ غَـــريــــرَ آمــالـي بِعَـزْمٍ 

وَفَــوَّضْــتُ الــخِـتــامَ لِـــذي الـجَـلالِ

علي فواز الدويري


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