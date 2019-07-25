الفالح تكتب:#هاشتاق《غرفة - بحجم- قصر》

( 1 )

كان الوقت متسعاً,,,

والفضاء متسعاً ,,,

والحب بيننا لمتسع ,,,

واللعب بالحواري

على جنبات الطرق

له ،،،،، متسع

لا زحام ،،

ولا إزدحام

ولا تعرقل

باﻷقدام

كل له

محط قدم

،،، ومتسع

,,,,,,,,

( 2 )

وبيتنا

الصغير

بل الكبير

كان غرفة

بها نعيش

،،، المتسع

نلهو ،،

ونمرح

ونأكل

وننام كلنا بفراش

واحد ،، متسع

كنت أراه ملء البصر

غرفة ،،، بحجم قصر

كل شيءٍ

طاغيا ،،فيه

وفيه كل

شيءٍ متسع

هنالك فيه

ما نسميه مِطوى

كل عفش البيت

فيه ،، يُطوى

مخبأةُ أمي

كل ما تملك

فيه من اﻷسفل

الى ،، اﻷعلى

ولمعاش أبي

بين طياته لمتسع

كل شيء

كان واسعاً

،،،، ومتسعاَ

حتى حلمي

لم يضِقْ

بي ذرعا

الليل كله حلم

والنهار له متسع

,,,,,,,,,

( 3 )

تدق عقارب الساعة

وتغفى الحروف

على دفء العزوف

عن الكلام

عن الملام

بين المحبين

والعتاب متسع

سدول الليل

أرخى ستائرُه

على اﻷوجاع

على تضوّر

،،، الجياع

على نحيب ذئبٍ

على ناي الرعاع

على بندقية

تتربص الضباع

وما زال الضوء

نائم ،،، لم يرتفع

ﻷن الوقت طويلٌ

،،،،، ومتسع

,,,,,,,,

( 4 )

وشتاء كانون

غيثه صبّ

ينزل الودقُ

نزول الهوينا

راخياتٌ اكمامُه

'يقبل كريمة بيضاء

بعفة ،،، السماء

يروي ظمأ

غيابة جب

فضفاضة الخير

والخير فيها متسع

,,,,,,,,,

( 5 )

نصحوا والضحك

على ميعاد

وكوب شاي

وقطعة خبز

من القمح

مدهونة بالزيت

،،،،، وبالسكر

حد الشبع

بها ،، نعبر

فهمنا بأنا

بها ننموا

بها نكبر

وما زلت بكلام

أمي مقتنع

بأن دَمَ الصِّبا

إن ضاع

غيرُ مُرْتجع

,,,,,,,,,

( 6 )

هنا أقف

لا أريد الميسَّر

ارفض الوقت

،،،،، اليسير

ارفض القيود

أرفض السهل

،،،،، العسير

أستنكر الظل

،،،،، القصير

لفناء قصر

،،،، متسع

أبوابه كثيرة

وقاعاته كبيرة

وكسرة الخبز

فيه أسمها

،،،، شطيرة

والخادمة

فيه ترقت

الى مديرة

تاهت اﻷسماء

، بعصمة

،،،،،،اﻷلقاب

واﻷشباح تبحث

عن ظلها

بالدهاليز

بالفراغ المتسع

خلف المرايا

والصور العتيقة

والجواني العميقة

خلف الستائر

خلف البراويز

وصدى صوت

،،،، السنون

غنته طيور

،،،،،السنونو

لحن صمت

غناء المنون

يجر أذيال

خيبة البنون

من زحام

آلفية ضاق

بها ،،،، المتسع

تفر الى حنين

أعتاب غرفة

كان بها كل

شيء شاسع

،،،،،،،،، و متسع.

بقلم

#فايزة #عبد #الكريم #الفالح